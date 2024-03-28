澳門政府因應復活節及清明節人流 增金巴發車班次並設巴士臨時線
撰文：洪芷菁
出版：更新：
澳門政府今日（28日）公布，因應3月29日至4月7日期間在各口岸和預計有大量人流及車流集結，政府推出多項臨時交通安排，以應對復活節及清明節期間居民及訪澳旅客的出行需要，包括因應客流情況增加金巴的營運車輛數量及發車班次、公共巴士設臨時路線方便乘客前往新馬路及亞馬喇前地一帶等措施。
增加班配額予跨境巴士營辦商
為滿足復活節和清明節期間往返港澳需求，港澳兩地政府已增發特別加班配額予港澳跨境巴士服務營辦商。澳門交通事務局已協調港珠澳大橋穿梭巴士公司（金巴）因應客流情況增加營運車輛數量及發車班次，並指示各公共巴士營運商，於各口岸做好各項設施優化候車環境，以維持候車旅客的排隊秩序。
局方亦已協調各博企，酒店及娛樂場穿梭巴士之港珠澳聯營線（包括外港碼頭及北安碼頭路線）於3月29日至4月7日期間停駛，改為以點對點的形式運作；同時，各口岸亦會預留適當位置予酒店及娛樂場穿梭巴士上落客。
如突發增加人流將調整金巴班次
而針對港珠澳大橋口岸出入境的人流情況，局方分別與金巴及博企建立互相通報機制，密切留意由各博企前往港珠澳大橋口岸的候車旅客情況，遇有突發增加，將由局方通知金巴調整發車班次以疏導旅客。
設臨時線往新馬路、亞馬喇前地
公共巴士方面，局方指3月29日至4月1日上午9時至晚上8時，臨時營運101XS路線，方便乘客由港珠澳大橋邊檢大樓往返新馬路及亞馬喇前地一帶；4月4日至4月7日，“營地大街”站、“草堆街”站暫停使用；此外，“關閘廣場東側上落客區”站於上午9時至下午3時暫停使用該站；而101X及102X路線則會在假期期間視乎客流情況加開班次。
有關巴士服務的臨時安排，可留意附表二、附表三及及兩巴網頁（澳巴：http://www.tcm.com.mo、新福利：http://www.transmac.com.mo）。