澳門政府因應復活節及清明節人流　增金巴發車班次並設巴士臨時線

澳門政府今日（28日）公布，因應3月29日至4月7日期間在各口岸和預計有大量人流及車流集結，政府推出多項臨時交通安排，以應對復活節及清明節期間居民及訪澳旅客的出行需要，包括因應客流情況增加金巴的營運車輛數量及發車班次、公共巴士設臨時路線方便乘客前往新馬路及亞馬喇前地一帶等措施。



多個政府部門與兩巴、博企、跨境巴士營辦商和相關管理公司代表舉行復活節及清明節假期交通安排協調會議。（澳門交通事務局圖片）

增加班配額予跨境巴士營辦商

為滿足復活節和清明節期間往返港澳需求，港澳兩地政府已增發特別加班配額予港澳跨境巴士服務營辦商。澳門交通事務局已協調港珠澳大橋穿梭巴士公司（金巴）因應客流情況增加營運車輛數量及發車班次，並指示各公共巴士營運商，於各口岸做好各項設施優化候車環境，以維持候車旅客的排隊秩序。

局方亦已協調各博企，酒店及娛樂場穿梭巴士之港珠澳聯營線（包括外港碼頭及北安碼頭路線）於3月29日至4月7日期間停駛，改為以點對點的形式運作；同時，各口岸亦會預留適當位置予酒店及娛樂場穿梭巴士上落客。

如突發增加人流將調整金巴班次

而針對港珠澳大橋口岸出入境的人流情況，局方分別與金巴及博企建立互相通報機制，密切留意由各博企前往港珠澳大橋口岸的候車旅客情況，遇有突發增加，將由局方通知金巴調整發車班次以疏導旅客。

澳門政府今日公布，因應3月29日至4月7日期間在各口岸和預計有大量人流及車流集結，政府推出多項臨時交通安排，（資料圖片／張浩維攝）

設臨時線往新馬路、亞馬喇前地

公共巴士方面，局方指3月29日至4月1日上午9時至晚上8時，臨時營運101XS路線，方便乘客由港珠澳大橋邊檢大樓往返新馬路及亞馬喇前地一帶；4月4日至4月7日，“營地大街”站、“草堆街”站暫停使用；此外，“關閘廣場東側上落客區”站於上午9時至下午3時暫停使用該站；而101X及102X路線則會在假期期間視乎客流情況加開班次。

有關巴士服務的臨時安排，可留意附表二、附表三及及兩巴網頁（澳巴：http://www.tcm.com.mo、新福利：http://www.transmac.com.mo）。