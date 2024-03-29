畢架山照顧者倫常命案｜議員批照顧者政策鬆散　醫護可助轉介個案

一名84歲男子周三（27日）被發現倒斃九龍塘筆架山道洋房臥室床上，其71歲妻疑因不照堪顧壓力，涉嫌謀殺丈夫被捕。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府高度關注和感到惋惜。



社福界立法會議員狄志遠今日（29日）在港台節目指，現時照顧者政策「散散修修」，關愛隊工作範圍較闊且沒有專業知識，建議在醫管局著手尋找高危照顧者，詢問病人家庭背景問題，並轉介醫務社工作安排。



精神健康諮詢委員會前委員阮淑茵亦指，照顧者專線只能用作即時舒緩情緒，不能深入跟進個案，宜增大覆蓋範圍及加強宣傳。



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狄志遠：照顧者政策僅提供基本服務 未必配合中產需要

狄志遠今日（29日）在港台節目《千禧年代》表示，現時照顧者「以老護老」非常普遍及典型， 今次事件令人關注社經地位較高的人士，反映照顧者壓力與社經地位、教育水平無關，皆因照顧者要365日、24小時照顧，任何人都難以承受。

他認為，現時照顧者政策「散散修修」，很多措施安排只是以福利角度出發，提供基本服務，中產照顧者未必認識之餘，或未必配合到其照顧習慣及需要。他續指，觀察到中產人士或會較想自力更生、不願尋找別人幫手，自尊心比較強，期望大家遇到困難時，不要礙於身份地位，應尋找專業人士幫忙。

他提到，整體而言，政府都有提供支援照顧者的工作，例如關愛隊會在社區展開探訪照顧者，惟關愛隊工作範圍較闊，且沒有專業知識，政府應考慮做法是否到位及以照顧者為本。

社福界立法會議員狄志遠指，現時照顧者政策「散散修修」。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於如何尋找高危照顧者，他建議可以從醫管局著手，因為照顧者必定會去醫院，可在護士詢問病人過程中，除了解健康問題外，亦可多問家庭背景相關的問題，相信專業人士有能力判斷和界定有問題個案，並轉介醫務社工跟進，相信值得嘗試、技術上並不困難。另外，他指房屋署及社福機構也可同時協助。

他提到，照顧者專線「182183」有社工接聽電話，緊急服務有相應配套和精神支援，惟目前配套仍然不足夠，因社工不能持續幫忙，當照顧者有需要時，專線只會轉介去其他機構，未能「由頭到尾」跟進一宗個案。他建議，可以成立以照顧者為本的支援中心，以港九新界三個點作嘗試，令到服務更為到位；政府亦可以支持私人市場機構，令到中產人士可更易找到服務支援，因應不同類型需求做對應。

照顧者專線只能用作即時舒緩

阮淑茵表示，政府應考慮制定以照顧者為本的政策，目前沒有照顧者實質數據，只可靠日常接觸去接觸相關人士，當政府可取得數據，就可訂立服務方向及服務量。

她提到，高危人士包括年老、以老護老需求較大，年長照顧者因本身年紀大、或有長期病，在長期照顧下，身體亦會變差。她續指，不論是否基層人士，照顧者都會認為自己有一定責任照顧家人，當中患認知障礙人士，即使獲實質幫手，但因溝通問題，如認不到人、懷疑家人等狀況，對照顧者也構成壓力。

她認為，照顧者專線只能用作即時舒緩情緒，而不能深入跟進個案，專線宜增大覆蓋範圍及宣傳。她又稱，專線最終都要由照顧者主動聯絡轉介的機構，惟「照顧者本身唔容易主動搵人幫手」，當其難得接通熱線，又要費力主動找機構及重新溝通，中途或已放棄。

被問到如何估計關愛隊成效，她指，若能夠積極做或會有成效，惟必須要有訓練。她指，即使是「傾偈」都要有目標、有方向，知道如何以不同角度及工具等，了解他們的情緒，單靠聊天未必會有效。她指，政府應制定相關配套，包括有系統地做記錄、長期跟進及轉介等。

精神健康諮詢委員會前委員阮淑茵指，照顧者專線只能用作即時舒緩情緒，不能深入跟進個案。（資料圖片）

江玉歡：腦退化症政策非「塞咗入角落」

選委界立法會議員江玉歡表示，去年曾針對腦退化症做過研究報告，認為香港對於腦退化症關注度不足，沒有相關的實質具體資料，且會「簡單化」問題。

她形容，目前對於腦退化症的政策非常零散，政府不是沒有做，而是「塞咗入角落」，沒有一些針對性政策。她指，腦退化症沒有根治方法，病患者亦見年輕化，故不能輕易帶過問題。

被問到「智友醫社同行」是否有針對性，她表示，確實有針對性，惟智友醫社是因為2017年精神健康檢討報告而制定，至今都已經七年，目前環境變化大，數量仍然不足，且要當中需要透過醫院轉介，覆蓋面不足。

她認為，應該要站高一級制定策略，要知道問題的嚴重性，從而訂立策略及計劃。她指，在英國、澳洲及新加坡等地，每隔五年都會有全面計劃會，預先制定策略，知道如何投放資源。

至於處理燃眉之急的情況，她認為，可考慮公私營合作模式、或社區家庭醫生；同時可作照顧者群體培訓，皆因照顧者在病患初期是無從入手，政府可以參考其他國家作出支援，例如設照顧者友好社區、支援小隊，目前的關愛隊必須要有培訓。

她形容現時「乜都未做」、「太多嘢未做」，而服務仍不足夠，認為照顧者如此辛苦，需要的是喘息的服務、情緒支援及專業社工的幫忙。