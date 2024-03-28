照顧者｜江玉歡：政策走得太後　質疑未有腦退化患者數據怎訂對策

立法會選委界議員江玉歡發文指，昨天(27日）又發生一宗懷疑照顧者殺去至親及企圖自殺的悲劇，認為本港在照顧者問題上走得太後，她指昨日在立法會詢問政府何時才能搜集到照顧者數據時，所得答案是2026年進行人口普查，按此推算最快也要2028年才會制定照顧者策略，直指：「遠水不能救近火」。



此外，她質疑醫務衞生局未掌握全面的腦退化患者數據，如何制訂相應策略。



江玉歡在昨日（27日）立法會會議上，也有質詢政府的照顧者政策。（鄭子峰攝）

畢架山老牌豪宅「榮光第」昨發生謀殺及企圖自殺案，消息指71歲妻子疑擔心無力照顧患病的84歲鄭姓丈夫，而導致今次憾事。據悉，男死者鄭建煌患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧，而妻子受抑鬱症困擾。

畢架山「榮光第」發生命案，老夫婦一死一昏迷，警方將案件列謀殺及企圖自殺案，男死者遺體由仵工舁往殮房。（馬耀文攝）

江玉歡在社交平台發文，劈頭第一句便是：悲劇何時了。她指，昨午又發生一宗懷疑照顧者殺死至親及企圖自殺的悲劇。類似悲劇近期發生了幾多宗？昨天所發生的個案不單涉及照顧者的壓力，亦涉及精神健康及腦退化症所引起的連串問題，最終演變成悲劇。

2026年人口統計 最快2028年才制定照顧者策略？

她直言，照顧者問題上，香港確實走得太後。她昨日在立法會上，問到何時能有詳細的統計，搜集照顧者的數據。政府回應指要到2026年人口普查才會進行。而根據一般情況，2026年人口普查的結果，最快2027年8月才會有結果。有結果後才制定照顧者策略，豈不是要等到2028年？

她認為，縱使現在有照顧者專線，亦陸續會有教導市民尊重照顧者的推廣，但遠水救不了近火，像昨天發生的個案，平心而論，熱線能幫到的極為有限。

醫衞局未撐握腦退化患者數據

此外，醫務衞生局指他們只有在公營醫院接受服務的腦退化病人數目。而沒有到公營醫院看症的，政府沒有掌握資料。她指，換言之，政府至今沒有掌握香港腦退化患者全面數據。沒有數據，何來計劃資源？何以制定策略？

她強調，照顧者、精神健康及腦退化症三組字，並不是，亦不能只被視為幾個普通的名詞。究竟要再談論或辯論多少次，才能說服當局為受困擾的市民制定全面策略，提供到位，週全的照顧及支援呢？

最後，她指要說好香港故事，香港首先要做一個關愛的城市caring city。

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