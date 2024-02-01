新冠｜中大研究揭前列腺增生患者染疫　現泌尿系統併發症增3至5倍

新冠肺炎除影響呼吸系統，亦會攻擊身體其他部位。中大醫學院早前分析公營醫療系統約18,000名良性前列腺增生患者的數據，發現曾感染新冠的患者，不論其病情輕重，甚或無症狀，出現泌尿系統併發症的比率是非感染者的2.9至5.31倍，當中以出現尿瀦留的相對風險最高。詳細結果已於醫學期刊Journal of Internal Medicine刊登。



中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津今日（1日）表示，研究揭良性前列腺增生患者感染新冠後出現泌尿系統併發症的風險會以倍數上升，故醫護需更留意他們併發症的發展狀況，亦增加有關醫療監察和服務資源的需求。



逾八成70歲以上男士都會出現良性前列腺增生，由於早前有研究證實前列腺上皮細胞是新冠病毒的攻擊目標，故中大醫學院就收集本港公營醫療系統約18,000名良性前列腺增生患者的數據，以分析良性前列腺增生患者感染新冠後出現泌尿系統併發症的風險會否增加。

中大醫學院將患者分為兩組，8,993名感染新冠的患者列為新冠組，而相同數量、但沒有感染新冠的良性前列腺增生患者則被納入對照組。研究發現，兩組併發症發生率存在顯著差異，曾感染新冠的患者，不論其病情輕重，甚或無症狀，出現泌尿系統併發症的比率是非感染者的2.9至5.31倍，當中以出現「尿瀦留」的風險最高，其次是尿液含菌和血尿，分別為4.58倍及3.3倍。

另外，新冠組「需要加用合併治療」的風險亦高過對照組25倍，意味着相關患者的症狀在感染新冠後惡化。研究亦指出相對於感染新冠時的嚴重程度，併發症發生風險更大程度受年齡影響，如新冠組中90歲以上患者的尿瀦留發生率是5.9%，但60至69歲患者的風險為3.4%。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津醫生表示，相信因為隨著患者年齡增長，良性前列腺增生會更多、體積更大，故年老的良性前列腺增生患者一旦感染新冠，較年輕患者更常見出現泌尿系統併發症。他亦指，研究揭良性前列腺增生患者感染新冠後出現泌尿系統併發症的風險會以倍數上升，故醫護需更留意他們併發症的發展狀況，亦增加有關醫療監察和服務資源的需求。