網紅男醫生疑中大研討會偷拍女學生裙底被捕　常接受傳媒訪問

消息指，一名46歲醫生上周六（27日）在中大參加一場醫學研討會期間，用手機偷拍一名19歲女學生裙底，被其他學生當場發現報案，警方到場將其拘捕。據悉，該名醫生為姓謝的外科專科醫生，不時會接受電視節目或傳媒訪問，曾為品牌特輯擔任男主角，是業界「網紅醫生」。



警方回覆確認接報到場，並拘捕姓謝男子，暫列窺淫處理，交由沙田警區刑事調查隊第一隊處理。



46歲姓謝「網紅醫生」上周六涉偷拍女學生裙底被捕。（資料圖片）

疑拍片遭同場學生發現 警方到場拘捕姓謝醫生

消息指，一名46歲醫生上周六參加中大一場醫學研討會並擔任講師，研討會休息期間，懷疑用手機偷拍女學生裙底，遭同場學生發現，在場人士檢查其手機發現相關片段，逐報警處理，警方到場將其拘捕。

警方回覆查詢指，1月27日下午接報，有同學在中大李卓敏基本醫學大樓，看到一名46歲姓謝男子懷疑偷拍一名19歲女子，警方到場將涉事男子拘捕，暫列窺淫處理，交由沙田警區刑事調查隊第一隊調查。

46歲姓謝「網紅醫生」上周六涉偷拍女學生裙底被捕。（資料圖片）

任中大名譽臨床副教授 敬文書院師友計劃導師

據了解，涉事男子是一名姓謝的外科專科醫生，現時擔任中大外科醫學院名譽臨床副教授，曾在屯門醫院大腸肛門外科工作，目前私人執業。謝男不時接受電視節目或傳媒訪問，講解腸道疾病、割包皮等情況，也曾為本地果醬品牌周年特輯擔任男主角。

根據中大網站介紹，謝男同時是中大敬文書院師友計劃導師之一，希望透過計劃擴大社交圈子及與學生建立聯繫。《香港01》記者晚上致電該名醫生查詢，但無人接聽。