深水埗電腦節開鑼第二天供電仍不穩　賣顯示屏檔無奈：黑屏損銷情

香港電腦業總會為響應港府「18區日夜都繽紛」活動，將電腦節再次帶到深水埗街頭，但周五（23日）開鑼的電腦市集至今日（24日）下午4時左右供電仍未穩定。位處第一條巷攤位的周先生指現場「發電機入面係有電」，但不知為何供電時有時無，而且供電拖板不足，攤位逾30個電腦顯示屏只有數個可以「着到」。



另一攤位的職員指由於電力會先供到第一條巷，再到第二條巷，故他們到現在還未有電可用，「好影響銷情」，因他們主要售賣電視及電腦屏幕，近20個屏幕在沒電下只能黑屏，難吸引客人。就相關供電問題，《香港01》正聯絡香港電腦業總會查詢。



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檔主下午仍「等電到」 30個屏幕只有數個可開機

在第一條巷擺共5個攤位的周先生主要賣電視電腦屏幕，在今日上午第一日正式開檔，但到下午仍「等緊電」，他指大會供應的發電機已經有電，但仍需時間拉線讓電可連接至攤位的拖板，而且電力亦未穩定，拉了線的拖把電力時有時無，因此，攤位超30個屏幕只有零星數個有電可開機。

周先生指攤位供電時有時無，認為主辦商會有待改善；惟現場人流尚可，相信晚上的光劍表演可吸引更多人流。（梁祖兒攝）

這並不是周先生第一次在桂林街擺攤，「十幾年前都有呢啲roadshow，嗰時好犀利好成功，但唔知點解之後無咗」，所以事隔多年再舉辦，周生生相信都會吸引大量人流，故即使一個攤位4日半的租金為1萬多元，都願意斥資擺5個攤位。

期待「光劍攻殼」表演可為攤位帶來更多人

周先生表示雖然大部份屏幕尚未開機，但人流都算尚可，生意已經比在附近腦場店舖好。他亦期待今晚在兩條巷中間的「光劍攻殼」表演可為攤位帶來更多人流：「見到有廣告宣傳下，都期待個效果嘅。」

第二條巷供電更慢 有檔主只好用流動電源「頂住檔先」

在第二條巷擺攤的陳職員，都是以售賣電視電腦螢幕為主，但他卻不似在第一條巷的周先生樂觀。他表示因位處第二條巷，故供電仍未輪到他的攤位，所有螢幕全是黑屏，唯有靠用流動電源（尿袋）供電給小型喇叭，希望通過播放音樂來吸引現場人士駐足。

陳職員透露公司在昨日下午5點已經開始擺攤，但到現在仍未有電供應，而主辦方則「咩都冇講」，也沒有道歉，就連為何現在都還未有電的原因也隻字不提，讓他直言「好影響銷情」，因電視電腦螢幕無開機的話，好難讓客人看到螢幕展現的效果，客人不會貿貿然看到黑屏就選擇購買。他又稱隔離攤位賣手提電腦的銷情就尚可，因為他們可以用尿袋接駁電源到手提電腦開機，都叫做「有低嘢俾人睇下」。

陳談及每年在會展舉辦的電腦節，他們公司都會參與，與桂林街的電腦市集相比，他認為會展電腦節生意較好，因環境和宣傳較優勝，他覺得桂林街的街道又有烏蠅又有臭味，難以讓客人停留良久選擇產品：「今晚個光劍表演都冇人嚟啦，都冇宣傳，啲人點知有表演。」

至於「光劍攻殼」的舞台後面有大型移動電機為音響等設備供電，但當問及現場的接待處職員和音響職員，他們均聲稱不知電從何來，只知道在大會提供，而他們亦不清楚攤位的供電情況。