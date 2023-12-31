除夕市集｜觀塘海濱攤位恢復供電　主辦方稱是檔主所備電器超負荷

今晚（31日）不少市民將會外出倒數喜迎2024，由商界組織「GP49」舉行的「炒旺香港」昨起一連兩日在觀塘海濱長廊舉辦跨年市集，惟有食檔店主投詬首日未能供電憤而離場，晚上雖有發電車但人流而回不來。



「GP49」主席蔡曉楠今午回覆時表示，有食檔申請所需的電力時，與帶備到場的電器耗電量不符，所以電力負荷不了，但作為主辦機構都願意承擔供電責任，澄清「發脾氣執晒嘢走晒」的只是一個檔主，其他攤檔都繼續營業。



對於有檔主把向傳媒投訴事件，她一時心緒激動，哭腔說「唔係傷心，係為兩個月以來大家嘔心瀝血的付出（卻換來批評）」。她表示，今天已解決供電問題，各攤位都做好準備迎接誇年的市民。



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「炒旺香港」設在觀塘海濱長廊昨日開鑼，有熟食檔主反映，主辦單位安排混亂，厡本承諾提供5500W電力，其後改口指只有3500W，到場後發現沒有電力供應。他稱，由於遲遲未有電力供應，有不少檔主已經離場，「發脾氣執哂嘢走哂」，最終要等到約晚上8時發電車到場才可以開始做生意，形容損失慘重，「已經無哂人流，因為無電，我有朋友都話以為閂咗。」

蔡曉楠反駁稱，是熟食檔申請時填寫的所需電力，到現場帶備的電器、儀器是高於所需要求，所以有發電機「燒咗」，但作為主辦方對供電是責無旁貸，立即善後恢復電力供應，準備好今晚倒數的人流。

她透露，現場所設100個擹位，有四成是主辦單位使用例如遊戲挫位、急救或後台所使用，餘下約60個攤位供出租，但未全部出租，她本人要貼錢33萬元，說至此她在電話訪問中情緒激動，哭腔說著「我唔係傷心，係為兩個月以來大家嘔心瀝血的付出（卻換來批評）」。

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她表示，攤位主要由商會「GP49」成員承租，其他也是靠朋友介紹來參與，熟食檔兩日租金1萬元，乾貨攤位兩日租金5000元。投訴的食檔是商會成員的朋友，已處理對方的不滿，讓他離場，澄清其他檔主未有離場。

蔡表示，今次開設市集是因應市道慘況，希望「炒旺香港」，得到新界人士、議員和官員的響應，在扣除成本開支後，捐出40萬元予「兩地一心」慈善機構，為內地建學校。