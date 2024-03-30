復活節北上｜港股樓跌、內地物價低成誘因　學者稱辦盛事於事無補

復活節假期首日（29日）錄70萬港人出境，創疫後單日新高，各口岸大排長龍。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港近年股市樓市不景氣，土地稅收高致租貴物價貴，港人不願支付更多在港消費是為一大推力，即使港府辦盛事亦於事無補；另一方面人民幣貶值，深圳價廉物美又多元化消閒是一大拉力。他指港人因看不到經濟前景，會更審慎消費，預測北上潮會持續，建議派指定日子、實報實銷的消費券，吸引市民留港消費。



▼3月29日 復活節首日羅湖站擠滿出境市民▼



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復活節假期各項出境數字，均顯示港人北上消費勢頭強勁。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波提到，有同僚昨日（29日）須往深圳中大授課，不幸碰上坐東鐵綫北上高峰，亦透露十分擠迫，可見北上人潮不容忽視。

他表示，在深圳而言，人民幣較去年貶值，深圳消閒節目多元化，「上面節目平靚正，商場好多優惠，商場又有滑梯、行山又有，滑雪都有」，港深兩地物價差別太大是一大因素。

他更指，其屋苑保安也稱，早前花幾千元在內地植牙，技術方面到位，但在香港則要幾萬元一隻牙，「香港物價太高係元兇。」

李兆波指，港深兩地物價差別太大，是吸引港人北上的一大因素。（資料圖片）

李兆波指本港土地稅收高 連帶租金貴物價高

香港方面，他則指政府土地稅收太高，連帶租金貴物價高，「呢啲嘢一日係唔會改變，即使深圳GDP高都未到香港（物價）水平，香港食一餐等於大陸食兩餐，港人識得選擇。」

他又提到政府近日辦盛事，請食雪糕、請搭渡輪等措施也於事無補，「全個世界都爭緊旅客，食完雪糕再上去囉，賺哂兩邊。」

港人未見前景 消費更謹慎

至於為何復活節假特別多人北上？李兆波則表示，近日香港經濟環境差，恒生指數下跌，樓價也有跌幅，短期內可預視股市樓市未能回復正常水平，港人看不到前景，自然用錢更加謹慎，「就算係深圳住五星級貴酒店，香港同級價錢都係佢雙倍，如果一家大細去就差好遠。」

他認為，北上潮情況會一直持續，倘港府想扭轉乾坤，認為應派發指定日子使用的電子消費券，例如復活節假期內，且須要實報實銷，即先花錢再憑發票獲得回贈，方能吸引港人留港消費。