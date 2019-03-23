藝術裝置重組香港、中國關係　藝術家高小蘭：社會太多事令人忟憎

雨傘運動、DQ議員、外國記者被拒入境……聚焦香港近年的政治議題，不乏港人對身份認同感到迷惘。現長駐加拿大的本港藝術家高小蘭，會這樣介紹她的背景：在中國出生，香港長大，經歷過六四事件，亦在法國和加拿大接受藝術學習及生活，但離鄉別井愈久，「我是香港人，但中國是我的國家」的感受日漸肯定。 這種思緒也激發她創作裝置「New Territories Old Territories」，以轉動輪軸時重組「Hong Kong/ China / is / isn't」字詞，讓觀眾反思香港的現在和將來。藝術裝置將於本月27日至31日舉行的Art Central展出。

高小蘭說，人長大了、離鄉別井久了，才逐漸發現香港的可愛，「六四、七一遊行、華東水災捐款，（港人在）匆匆生活、冷冰冰中是有熱情、激情，需要時就會拿出來。」（洪嘉徽攝）

透過藝術 表達傘運、DQ後的情緒

踏入「藝術三月」，各藝術展、畫廊及電影節緊接而來。受4A當代亞洲藝術中心邀請，高小蘭創作新的行為藝術裝置「New Territories Old Territories」， 以西藏廟宇內的轉經輪為靈感，在三個巨大輪軸、四方體上分別印上「Hong Kong / China」、「is / isn’t」、「Hong Kong / China」，觀眾推動輪軸時，字句便會重組包括：「香港是香港」、「香港是中國」及「香港不是中國」等意思。她說，裝置呈現的八種句式，沒有一個定論，「在弔詭的過程改變論述，事情就是這樣。」

看似普通的字詞，過去半年在高小蘭腦海中不斷徘徊，也令她矛盾，「離開的這些年，香港發生很多事，雨傘運動、DQ議員、外國記者被拒入境等，好令人忟憎。」而行為藝術表演，則讓她可以肆無忌憚地將內心最迫切、緊張、想不通的事情，逐一表達出來。

2006年，高小蘭在銅鑼灣東角道行人專用區展開《Memory of Air》的行為藝術作品。 （受訪者提供）

曾在銅鑼灣表演「六四」行為藝術

2006年在銅鑼灣東角道行人專區，她蒙著雙眼、手指在空氣中重複畫出六及四，直至累透，《Memory of Air》正是她表達六四事件隨時間被大眾遺忘，而感到憂慮。1989年，她才12歲，看到電視新聞報道北京當局鎮壓學生，她亦在學校戴黑頭巾悼念，「那是表現人性光輝的歷史時刻，在長期高壓的政治環境下，短時間內組織起很多人，希望要求有民主、自由，是奇蹟。他們表現的精神好可貴，中國亦出現令人振奮的歷史時刻。政府最後選擇這種方法破滅事件，令我覺得詫異、震撼、傷心。」

她續說，曾有朋友透露家中的雪櫃，放着一卷未沖印的菲林，是父親在六四時拍攝的照片，「好多人對六四的回憶都埋藏了。」那卷菲林保存了30年，卻一直沒有沖印出來，就似六四的記憶一直冰封。

對於近年本港八大院校陸續退出燭光晚會，她坦言感到無奈，但明白年輕一代未經歷過六四，以為與香港關係不大，「我們不能說中國還中國，香港還香港，如果中國不改變，香港也不會改變。六四背後追求、想改變中國有更好民主、自由，與香港是息息相關。」

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離港升學後 漸發現香港可愛之處

高小蘭1977年出生於廈門，六歲來港，大學修讀社會學系後從事扶貧與慈善工作，現時中國內地、香港、多倫多三地走，每年回港一兩次。她直言自小不喜歡香港的急促、狹隘、使人窒息，但隨着離港遠赴歐洲深造，卻發現香港的不少可愛之處，日後更想拍攝有關本港的電影作記錄，「我會肯定自己是香港人，但中國是我的國家，這是無可推毀。」