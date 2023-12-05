聖誕節｜灣仔利東街聖誕藝術裝置亮燈　由金像獎跨媒體藝術家設計

聖誕將至，本港各區聖誕氣氛漸濃。灣仔利東街請來在香港電影金像獎及台灣金馬獎獲得最佳視覺效果殊榮的本地跨媒體藝術家黃宏達，設計聖誕藝術裝置，於今晚（5日）亮燈，即日至明年1月14日有得看，位於中庭上空布置了5米「巨型許願星」，增添節日氣氛。



+ 6

利東街聖誕藝術裝置「The Wishing Stars」為「設計營商周城區活動」的「衛星活動」之一。入口兩旁的星鑽拱門，令人感到被星光簇擁；林蔭大道的上空滿佈以寶石組成的許願星和雪花，「巨型許願星」就在中庭位置。

整個藝術裝置在白天透過日光折射，晚上配合燈光效果，以象徵希望的彩虹顏色為主調。黃宏達認為彩虹是大自然的奇蹟，是吉祥的象徵，讓人們在面對生活的種種挑戰時，能抱持着希望和正向的信念。

利東街今個周末（9及10日） ，街道兩旁的歐式建築將化身成傳統芬蘭聖誕市集；12月23至26日會有不同藝術家合辦多場「許願星」手工藝工作坊。每年利東街聖誕重頭戲「 Let It Snow! 飄雪匯演」將繼續舉辦。