見山書店今天最後營業日　移居台灣港人特意回港：來送別佢

位於上環的獨立書店見山書店今日（31日）為最後營業日，不少市民到場買書、拍照留念。店內人頭湧湧，市民需要慢慢排隊入內，旁邊快餐店亦借出位置擺放書籍。有遷台港人特意來港見證書店最後營業日，「獨立書店見一間少一間。」

中大學者蔡子強亦來送別，他感到十分生氣又可惜，稱香港部分熱衷於文化的人喜愛到獨立書店行逛，而非政府最近大力宣傳的藝術裝置，「膠花、膠蛋唔啱我哋。」



+ 9

位於上環的獨立書店見山書店去年12月指，書店一直屢遭「神秘人」投訴，每周均收到各部門的警告信，宣布會在今年3月31日結業。

今日為最後營業日，不少市民到場買書，店內人頭湧湧，市民需要慢慢排隊入內，亦有市民買書後在店外拍照留念。

已移居台灣的劉先生知道結業消息後特意提早回港，「過嚟送別，送佢最後一日。」（鄭子峰攝）

移居台灣港人特意回港送別

已移居台灣的劉先生知道結業消息後特意提早回港，「過嚟送別，送佢最後一日。」他指，獨立書店在港買少見少，「唔知獨立書店有咩可以投訴？大家都明點解，所以唔係幾開心。」劉先生指，大型書店主售較大眾的書，但獨立書店主要售賣本地作品或小眾作品，「喺香港好難再搵到小眾嘅書。」他又稱，獨立書店亦會舉辦不同活動連繫社區，「香港市民都要支持下獨立書店，如果唔係大家以後唔會再有書睇。」

中大政治與行政學系高級講師的蔡子強亦有到場，他形容，見山書店給予人寧靜、平安的感覺。（鄭子峰攝）

蔡子強：係咪一個咁嘅地方都容不下？

中大政治與行政學系高級講師的蔡子強亦有到場，他形容，見山書店給予人寧靜、平安的感覺，不時去到書店會有碰見朋友，「好自然大家會喺度撞到朋友，大家可以傾吓偈。」他稱，「唔開心上嚟，走嗰時你覺得鬆咗一口氣，或者紓緩咗情緒，呢個係令自己忘憂嘅地方。」

對於見山書店頻頻被檢控，他指感到十分生氣又可惜，「係咪一個咁嘅地方都容不下？」他指，見山書店被檢控的原因，在其他店舖亦會見到，「點解係要特別投訴佢而唔係投訴其他地方？」

他又稱，香港部分熱衷於文化的人喜愛到獨立書店行逛，而非政府最近大力宣傳的「膠蛋」、「膠花」藝術裝置，「膠花、膠蛋唔啱我哋。」