圖書館書籍下架｜李家超稱可書店買　實測兩網上書店無司徒華作品

公共圖書館下架大批「敏感」作者書藉，包括已故民主黨元老司徒華《大江東去：司徒華回憶錄》等遺作，以及多名學者作品。特首李家超昨日（16日）回應事件時稱，圖書館需要確保館藏書籍是否適合借閱，而市民仍可在坊間書店購買有關書籍。



《香港01》記者即晚於兩大購書平台「一本」及「天地圖書」搜尋，發現都無司徒華任何作品；至於資深傳媒人區家麟以及曾任「612人道支援基金」信託人的嶺南大學前副教授許寶強、前立法會議員吳靄儀的著作，在囊括本港三大書店「三中商」的「一本」網站，都是找不到。「天地圖書」則仍能尋得部份被公共圖書館下架的政治學者的書藉，但大多顯示「暫時缺貨」。



有關搜尋結果，並不知道書店不賣，抑或已經無貨，總之事實不是李家超所言「If they want to buy, then they can buy.」（如果市民想買，他們可以買到。）



▼5月15日 李家超回應圖書館書籍下架▼



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First of all, these books are accessible by people in private bookshops. If they want to buy, then they can buy. What libraries need to do is to ensure that when there are books that may not be suitable for circulation, they have to do their duties.（首先，市民可以在私人書店買到這些書。 如果市民想買，他們可以買到。圖書館需要做的是，當有可能不適合流通的書籍時，需確保必須盡到自己職責。） 特首李家超

購物平台「一本」無司徒華作品 只顯示司徒法正等著作

記者嘗試於集合三聯書店、中華書局和商務印書館，以及本港主要出版社書籍的購物平台「一本」搜尋，未能覓得已故民主黨元老司徒華、資深傳媒人區家麟、曾任「612人道支援基金」信託人的嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強、前立法會議員吳靄儀的任何著作。其中司徒華的搜索結果，則顯示玄學家司徒法正等姓司徒作者的關連結果。

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天地圖書網頁找到部份被下架書籍 惟顯示「暫時缺貨」

至於香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、國際關係學者沈旭暉、政治學者方志恒的著作，「一本」仍顯示部份書藉可供購買，包括列入公共圖書館推薦名單的《香港80年代民主運動口述歷史》以及《亞洲政治運動場》。

記者於本港老牌書店天地圖書的網站搜尋，馬嶽的書藉則顯示3本，分別為《香港80年代民主運動口述歷史》、《反抗的共同體：2019香港反送中運動》及《特區選舉：制度與投票行為》 ，不過全部顯示「暫時缺貨」。

搜尋沈旭暉則只顯示了關於國際關係的《國際政治夢工場：看電影學國際關係》系列的5本書藉，以及《自由世界的前哨：2022烏克蘭戰爭》，一律「暫時缺貨」。《香港80年代民主運動口述歷史》及《亞洲政治運動場》則未有顯示。

另外，搜尋司徒華及方志恒卻顯示「沒有搜尋到符合條件的商品」。搜尋區家麟則顯示《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》，但已暫時缺貨。

吳靄儀筆下的《拱心石下 - 從政十八年》仍可供購買；搜尋許寶強則只顯示了其4本書藉，當中與政治相關的著作《情感政治（Insight45）》仍可供購買，另一本《回歸人心》則顯示「暫時缺貨」，不見觸及政治的書藉如《告別犬儒 : 香港自由主義的危機》及《批判式教學碰上新世代青年 : 中港台教育研究》等。

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「暫時缺貨」或代表書店本身已沒有存貨

CUP媒體執行總編輯陶培康指，據其了解，網上書店顯示書藉「暫時缺貨」，或代表書店本身已沒有存貨。書店決定會否再為相關書藉入貨的考慮因素，可以包括物流、出版社、貨源等因素。至於出版社則會與經銷商及書店溝通，了解需求，衡量數目後再決定是否加印書藉。

陶培康表示，書籍倘已於公共圖書館及私人書店均已下架，基本上難以可於市面尋得。有讀者甚至會直接聯絡出版社查詢存貨數量，如仍有存貨可直接向出版社購買。如果出版社不再印刷部份舊書，書店又缺貨，只能於公共圖書館找得到，或者「很幸運地」從二手商店覓得。

公共圖書館以前嚟講就一定係一個保護網，如果你想搵某本書，就可以去嗰度搵。 CUP媒體執行總編輯陶培康

公共圖書館的功用，在於任何人不論貧富，都可以免費找到合適書籍觀看，增長知識。（資料圖片／鄭子峰攝）

陶培康表示，業界造書需要尋找參考資料及歷史檔案，亦會從大學圖書館或公共圖書館入手，並指每本書籍每次加印均會有不同版本，有所修改，圖書館是可以找出指定版本書藉的有用方式。

被問到是否公共圖書館缺少部份藏書，等同令低收入人士閱讀特定書籍的機會，陶培康則認為，不只是低收入人士，看書是市民可以擁有的權利，公共圖書館在於「有呢個權利、有呢個方式可以去睇咁多本書，或者睇咁多本資源」，屬一種增進知識的方法。