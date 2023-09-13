上環見山書店接地政總署通知　指非法佔用未批租土地須限期糾正

位於上環太平山街6號的獨立書店見山書店，昨日（12日）在Instagram 表示收到地政總署通知，指其非法佔用未批租土地，並要求在9月29日前糾正不合法佔用。書店表示，涉嫌違規部份為門前地台，開業前已有，但因凹凸不平引起安全問題，因此弄平並鋪上了不足1.5厘米厚的地磚，至今已有5年。



書店在Instagram上載了地政總署的通知書，內容指當局8月21日視察書店時，發現店內在未事前獲得處方批准的情況下，佔用部份未批租土地。根據《土地（雜項條文）條例》第6（1）發出通知，飭令在9月29日前停止佔用該土地。

根據該條款的6（2）規定，如佔用未批租土地的情況未有遵照根據第（1）款發出的通知所飭令者而停止，當局將該土地上的任何人驅逐；及接管該土地上的任何財產或構築物。在無合理辯解下，如未遵從第（1）款所指的通知停止佔用該土地，即屬犯罪。首度定罪行處罰款50萬元及監禁6個月，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款$50,000；及其後每次被定罪行時，可處罰款100萬元罰款及監禁6個月，如屬持續的罪行則可每日另外罰款10萬元。

見山書店不時舉辦小型分享會，分享者包括中大新聞與傳播學院前院長李立峯、資深傳媒人區家麟、47人案被告之一劉偉聰等。書店亦不時舉行小型音樂會、電影分享會等文藝活動。

店方負責人稱，拆信一刻有感覺「不真實」，「原來真的會有這樣的事情發生」。之後接獲不少朋友建議，有當傳媒的朋友問是否要寫篇關於選擇性執法的報道，但也有當高官的朋友說政府沒有針對，律師界朋友則指做什麼也沒用。

店方形容，這個地台充滿美好回憶，曾辦過展覽、辦過新書野餐會，無數的讀者坐在那看過書，社區內的公公婆婆，放學的小朋友，每日也會坐下來歇會兒。 地磚料不久將會消失，變回瀝青斜坡。但日後功能上不會有巨大分別，它依然會是「書店門口塊地」，人們依然會或站或坐，把它妥善運用，因為空間早已建立。