復活節｜長洲人流較疫情回落　渡假屋乏人問津　單車檔生意跌30%

過去疫情封關時，長洲一度成為港人熱點。不過，今年復活節港人紛紛外遊，三日累計逾百萬人次離港，昔日逼爆的長洲，今日（31日）人流明顯減少。



上午高峰時段，入島的渡輪未有坐滿，落船後長洲大街不再游人如鯽，渡假屋檔口門可羅雀，有檔販指今個假期生意不景，「今朝到依家都未開單！」；另有單車檔表示，自通關後，一年內生意下跌三份之一，期望港人外遊後，仍然會重回長洲。



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記者今早10時許由中環碼頭出發，有不少遊人登船，渡輪目測約七成滿。落船後，以往熙來攘往的長洲大街不算擠擁。

遊人：人流不多舒服 但個市都係差差哋

一家四口來長洲的黃先生，今早在渡假屋前價格，最終連同按金，以1800元租住東堤一間套房。他向記者稱，因害怕突然下雨而租屋，今天只計劃逗留至晚上11時許就會離開。

他稱有留意到不少港人離境，又指「北上太多人」，不過兩個兒子尚未領取證件，「無地方去咁就去（長洲）」。今次闊別4、5年再入島，對人流不算太多就感到舒適。

針對近日市道不景、多區都有大小商戶倒閉。黃先生就回應指，「個市都係差差哋」，看到夜晚10時左右街上已很少人，自己也因為有家室的關係減少夜晚消費。

一家四口的黃先生，今早在渡假屋前價格，最終連同按金，以$1800租住東堤一間套房，惟他未有打算留夜。（蘇煒然攝）

渡假屋攤檔呻生意不佳 「你有眼睇！」

「今朝到依家都未開單！」、「（市道）你有眼睇！」長洲碼頭一下船，總有渡假屋引來遊客查詢。不過，有攤販指，整個早上莫說是租房，就連前來查詢的人亦少，只有每班船靠岸時才有零星查問。

單車檔主：經濟差，遊客又少

除了渡假屋生意不如預期，經營單車檔的梁女士就指，今年整體生意比上年下跌三分之一，不止今個復活節長假期生意下跌，連平時星期六、日都一樣下跌。她稱，現時「經濟差，遊客又少」，現時生意以本地人，尤其家人為主，海外、內地遊客則較少。而過去疫情時，大批市民入島，連朝早都有加班船現象也不復見。

梁女士說，雖然過年期間仍有內地遊客入島，但整體感覺人流更少；惟她認為，通關後市民到外地旅遊屬正常，又說「（港人）玩到差唔多厭咗，到時都會返嚟嘅」，相信未來的長假期，生意可以回復正常。

她又透露，現時生意仍然「圍到皮」、「唔會蝕」。惟作為長洲居民，對現時島內環境反而感到舒適，她說「做生意梗係想多人」，但島上太多人時，處處都是單車、三輪車時，確實有不便。

經營單車檔的梁女士指，今年整體生意比上年下跌三分之一，不止今個復活節長假期生意下跌，連平時星期六、日都一樣下跌。（蘇煒然攝）

遊人怕北上人潮改入島

在舖內租借單車的關生一家就指，今次入島「玩下其他嘢，唔係一定要北上」。關生透露，一家四口本住在北區，時有北上；不過知道今次假期會有大批港人北上，故決定到長洲渡過兩日一夜，避過人滿為患的關口。

關生指，每隔一段時間都會與家人入島，今次就花了千多元，他形容今次所費不算太貴，行程都是依地圖、推介決定，對此行感到滿意。