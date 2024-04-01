橫頭磡普通科診所內部翻新至2025年 求診需轉往新蒲崗柏立基診所
撰文：郭梓謙
出版：更新：
九龍中醫院聯網今日（1日）公布，位於橫頭磡聯合道200號的橫頭磡賽馬會普通科門診診所將展開內部翻新工程，診所服務將由下周一（8日）起，暫遷至新蒲崗太子道東600號地下的柏立基普通科門診診所。有關工程則預計於2025年首季完成。
九龍中醫院聯網指，因應翻新工程，橫頭磡賽馬會普通科門診診所，早前已安排定期覆診的長期病患者暫時轉往柏立基普通科門診診所。至於因偶發性疾病而需求診的市民，在這段期間可如常透過普通科門診電話預約系統或醫院管理局流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約其他診所。
發言人又指，九龍中醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民有關服務安排，包括在診所張貼海報、懸掛橫額，並向當區區議會交代有關安排；另外，亦有在普通科門診電話預約系統及「HA Go」內的「預約普通科門診」加入提示訊息，及早令市民和區內居民知悉相關門診服務安排。
流感高峰期｜復活節長假 全港51間私家診所登記應診【附名單】電話難預約門診 盧寵茂：線路有限鼓勵用APP 無計劃現場派籌施政報告︱地區關注門診輪候時間長 普通科預約名額長期爆滿醫管局擴展藥物送遞服務 下周擴至所有醫院專科門診 每次65元屯門人口增加 醫療需求擴大 周浩鼎︰仍欠缺1間普通科門診