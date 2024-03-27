流感高峰期｜復活節長假　全港51間私家診所登記應診【附名單】

踏入流感高峰期，惟在復活節長假期，周五（29日）起至下周一（4月1日），不少診所會都暫停服務。不過，如長假期間感到不適，仍要盡快求診。醫學會整合全港18區在復活節長假期期間開放的診所名單，包括應診日期、時間、地址及預約電話等。



據醫學會統計，在復活節假間，有51間私人診所相繼應診，另外13間私家醫院門診部，以及18間醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。



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復活節長假期，周五（29日）起至下周一（4月1日）下，不少診所會都暫停服務。（資料圖片）

13間私院門診有假期服務

長假期有不少診所都會暫停服務，令到不少假期中感到不適的市民感到不便。有見及此，醫學會整合全港18區在復活節長假期期間開放的診所名單，包括應診日期、時間、地址及預約電話等。據醫學會統計，在復活節假間，有51間私人診所相繼應診，另外13間私家醫院門診部，以及18間醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。

此外，香港醫學會的「醫訊通」免費電話熱線，亦會於復活節假期間，以廣東話、普通話及英語三種語言，再度提供資訊服務，發放於假期中應診的醫生聯絡資料，讓市民在眾多公共及私家診所休息的假期仍然求診有門。市民可撥電話號碼：90000-222-322，醫生資料會按地區分類方便市民收聽。

18區私家醫生/診所農曆年假期服務時間、地址及預約電話

註：A 上午、 P 下午、N 晚間

港島區：

九龍區：

新界區：

+ 3

私家醫院門診部：

醫管局18間門診亦在假期服務

至於醫管局方面，在復活節（3月29日至4月1日）公眾假期期間，將有18間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。