垃圾徵費試行　餐廳料每月成本增三千多元　試行袋有標記不能儲起

垃圾收費「先行先試」計劃今日推行，位於旺角彌敦道的點心酒樓鋿晶館將試用政府免費提供的指定垃圾袋一個月。負責人陳先生認為，指定袋與一般垃圾袋分別不大，「冇唔方便」，但料日後每月成本增約三千多元，強調餐廳不會囤積指定袋，待正式收費時繼續用，因試行袋上印有「D」字標記，供識別出非正式膠袋。



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全港14個試點包括鋿晶館今日起，試行用政府的指定垃圾袋，餐廳負責人陳先生表示，試行第一天順利，「冇唔方便，同之前一樣咁用，只係轉咗個袋」。

他指出，集團期望在垃圾徵費正式實施時，旗下餐廳能運作暢順，所以參與試行計劃。試行的1個月期間，政府會將指定垃圾袋送至餐廳，他強調，「冇得係咁攞」，囤積後待8月正式實時用，因袋上已印有「D」字，標明是非正式收費袋，屆時不能夠使用。

陳先生亦分享，餐廳參與計劃的原因是想將來垃圾徵費真正實施時，餐廳可運作得更順暢。（梁祖兒攝）

料每月花三千多元買政府膠袋 成本上漲

他指出，今日餐廳的垃圾量與以往分別不大，「睇嗰日生意，多生意咪，多垃圾囉」，反之亦然，垃圾量沒有因為試行計劃，而突然急升或急降。他續指，預計每日使用9個100升容量及1個50升容量的指定袋便足夠，即每月須付約三千多元膠袋費，預期營運成本會上漲，「政府話11蚊個，不過而家唔計錢住」，而「將來計錢會慳啲用」。