垃圾徵費｜對八月如期推行態度開放 謝展寰指按試行數據審慎決定
垃圾徵費將於8月1日生效，惟至今仍有不少爭議，社會有聲音希望相關措施可以再延期。環境及生態局局長謝展寰今（30日）表示，外界有很多不同評論和推測，強調會評核先行先試計劃後再審慎作出下一步部署，「政府嘅態度真係開放，我唔係耍官腔，而是真係要務實去睇睇。」
他又多次強調，垃圾徵費目的不是想罰市民錢，又認同如果可以及早擴大回收系統支援可以令市民更早熟習，「但好多人都係垃圾徵費開始嚟喇先突然緊張，依啲都係人性使然。」
垃圾徵費周一先行先試 稱14個試點數目達標
垃圾徵費將於8月1日生效，惟有不少聲音都要求相關措施可以再延期。環境及生態局局長謝展寰今（30日）在電台節目中表示，外界有很多不同評論和推測，強調會評核先行先試計劃及聆聽社會意見後，再審慎作出下一步部署。他又指，不想將經濟因素「無限放大」，但同意其為，其中一個重要的因素，會平衡各方作最終決定，「政府嘅態度真係開放，我唔係耍官腔，而是真係要務實去睇睇。」
為更好評估日後推行垃圾徵費後會遇到什麼困難，政府周一起在14個地點推行垃圾收費先行先試計劃。謝展寰解釋，相關地點已經內部多番討論，由於試行需要深入細緻去了解操作問題，故認為目前的試點數目已能達到目標。
試行計劃模擬真實情況 紀錄市民垃圾量
他續指，雖然不同樓宇可能在細節執行上會有不同，但現時選擇的樓宇已大致涵蓋不同的種類，「可以睇到基礎，唔洗間間做」。至於為何未有包括學校及醫院，謝展寰則表示，由於醫院的醫療垃圾為豁免項目，行政所產生的垃圾才消費，而學校產生的垃圾亦不多，故料垃圾徵費在此兩處操作上不會有大問題，而成本上政府可再與相關處所商討如何處理。
他又指，由於希望試行計劃可以盡量模擬真實情況，故政府不會上門派指定袋，而會放在大廈管理處供市民取用，並記錄用量。他估計，雖然試點內的市民不會百分百參與，但收集到的垃圾量和回收量數據，仍有推算和參考作用。至於三無大廈方面，他表示，局方會在大廈外放置垃圾筒，但認為即使有支援亦一定會有人不按法例要求棄置垃圾，「就算你有支援都好，為咗慳錢可能都會唔乖、曳嘅。」
謝展寰補充，局方也會檢視試行計劃流程，對清潔和餐飲人員的影響，以及在目前營商環境下，商戶因而產生的費用。他亦同意院舍難以減廢，故試行中選擇了兩間院舍，以了解院舍的廢物量和減廢空間，會再考慮如何提供協助。
未來調整廚餘系統 市民或可連同膠袋放入廚餘機
至於廚餘回收方面，他表示，政府正在擴大廚餘回收系統，目標八月前在全部屋邨都裝設廚餘機，較多住戶的樓宇每座設立一部，其餘則每兩座一部。他亦指，局方在一至兩個月內會調整廚餘系統，讓市民可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，到廚餘廠才分開處理，並毋需使用指定袋棄置。
謝展寰多次強調，垃圾徵費目的不是想罰市民錢，又認同如果可以及早擴大回收系統支援可以令市民更早熟習，「但好多人都係垃圾徵費開始嚟喇先突然緊張，依啲都係人性使然。」
此外，港府在下月22日會實行首階段即棄塑膠管制，他指出，實施後會再走訪未轉用代替品的商戶，了解他們的困難和提供協助。據現時了解，餐廳仍未轉用代替品的原因為仍有存貨及措施未實施，他指出，相關措施會有6個月適應期，料各界可以在此時間內適應，目前認為延長適應期的需要不大。