垃圾徵費｜對八月如期推行態度開放　謝展寰指按試行數據審慎決定

垃圾徵費將於8月1日生效，惟至今仍有不少爭議，社會有聲音希望相關措施可以再延期。環境及生態局局長謝展寰今（30日）表示，外界有很多不同評論和推測，強調會評核先行先試計劃後再審慎作出下一步部署，「政府嘅態度真係開放，我唔係耍官腔，而是真係要務實去睇睇。」



他又多次強調，垃圾徵費目的不是想罰市民錢，又認同如果可以及早擴大回收系統支援可以令市民更早熟習，「但好多人都係垃圾徵費開始嚟喇先突然緊張，依啲都係人性使然。」



垃圾徵費延遲至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰早前出席立法會環境事務委員會會議匯報工作進度。（資料圖片／廖雁雄攝）

垃圾徵費周一先行先試 稱14個試點數目達標

垃圾徵費將於8月1日生效，惟有不少聲音都要求相關措施可以再延期。環境及生態局局長謝展寰今（30日）在電台節目中表示，外界有很多不同評論和推測，強調會評核先行先試計劃及聆聽社會意見後，再審慎作出下一步部署。他又指，不想將經濟因素「無限放大」，但同意其為，其中一個重要的因素，會平衡各方作最終決定，「政府嘅態度真係開放，我唔係耍官腔，而是真係要務實去睇睇。」

為更好評估日後推行垃圾徵費後會遇到什麼困難，政府周一起在14個地點推行垃圾收費先行先試計劃。謝展寰解釋，相關地點已經內部多番討論，由於試行需要深入細緻去了解操作問題，故認為目前的試點數目已能達到目標。

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試行計劃模擬真實情況 紀錄市民垃圾量

他續指，雖然不同樓宇可能在細節執行上會有不同，但現時選擇的樓宇已大致涵蓋不同的種類，「可以睇到基礎，唔洗間間做」。至於為何未有包括學校及醫院，謝展寰則表示，由於醫院的醫療垃圾為豁免項目，行政所產生的垃圾才消費，而學校產生的垃圾亦不多，故料垃圾徵費在此兩處操作上不會有大問題，而成本上政府可再與相關處所商討如何處理。

他又指，由於希望試行計劃可以盡量模擬真實情況，故政府不會上門派指定袋，而會放在大廈管理處供市民取用，並記錄用量。他估計，雖然試點內的市民不會百分百參與，但收集到的垃圾量和回收量數據，仍有推算和參考作用。至於三無大廈方面，他表示，局方會在大廈外放置垃圾筒，但認為即使有支援亦一定會有人不按法例要求棄置垃圾，「就算你有支援都好，為咗慳錢可能都會唔乖、曳嘅。」

謝展寰補充，局方也會檢視試行計劃流程，對清潔和餐飲人員的影響，以及在目前營商環境下，商戶因而產生的費用。他亦同意院舍難以減廢，故試行中選擇了兩間院舍，以了解院舍的廢物量和減廢空間，會再考慮如何提供協助。

小蠔灣Opark是本港最大型的廚餘回收中心。(資料圖片)

未來調整廚餘系統 市民或可連同膠袋放入廚餘機

至於廚餘回收方面，他表示，政府正在擴大廚餘回收系統，目標八月前在全部屋邨都裝設廚餘機，較多住戶的樓宇每座設立一部，其餘則每兩座一部。他亦指，局方在一至兩個月內會調整廚餘系統，讓市民可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，到廚餘廠才分開處理，並毋需使用指定袋棄置。

謝展寰多次強調，垃圾徵費目的不是想罰市民錢，又認同如果可以及早擴大回收系統支援可以令市民更早熟習，「但好多人都係垃圾徵費開始嚟喇先突然緊張，依啲都係人性使然。」

此外，港府在下月22日會實行首階段即棄塑膠管制，他指出，實施後會再走訪未轉用代替品的商戶，了解他們的困難和提供協助。據現時了解，餐廳仍未轉用代替品的原因為仍有存貨及措施未實施，他指出，相關措施會有6個月適應期，料各界可以在此時間內適應，目前認為延長適應期的需要不大。