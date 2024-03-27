垃圾徵費｜謝展寰視察試行計劃處所：收集試行經驗　掌握情況

環境及生態局局長謝展寰今日（27日）視察實行都市固體廢物收費「先行先試」計劃的處所，了解場地的準備情況。環保署指，已為試點處所準備了海報、標語、短片等宣傳品，讓相關處所在計劃開始前於公眾地方及所有樓層張貼相關告示，通知居民或業戶有關安排，環保署人員隨後亦會就試驗探訪住戶或業戶，了解他們的意見、經驗和遇到的問題等。



謝展寰、環保署署長徐浩光、政府產業署署長馮建業今日視察西九龍政府合署南座樓層的指定垃圾收集點和回收區域，以及地庫中央垃圾收集房，並聽取人員簡介「先行先試」的準備工作進展，包括與大樓內其他部門的協調和宣傳工作等。

之後，謝展寰又到訪位於金鐘海富中心的大家樂快餐店，視察廚房處理垃圾的過程，聽取餐廳負責人對垃圾收費的看法、實行時可能會遇上的問題及各項執行的實際安排和需要。謝展寰感謝大家樂集團對環保署推行「先行先試」的支持。

謝展寰感謝所有為「先行先試」出力的政府部門、機構及人士，特別是各參與處所的支持及配合，相信「先行先試」的經驗和結果會協助政府更好掌握整體情況。

環保署指，今年1月已開始為「先行先試」進行準備，包括聯絡相關決策局和部門物色合適處所、與處所管理人員磋商、協調並制定執行計劃框架和具體工作流程。首批「先行先試」的群組將包括公私營住宅、「三無」大廈、商場、食肆及院舍。就每個試點處所的情況，環保署提供相關的垃圾收費良好作業指引及培訓材料供參考，向管理人員或相關代表說明他們的責任。

署方人員早前亦已到訪相關處所實地考察，調整執行計劃的安排，協助相關人員為實行「先行先試」做好準備。同時，為試點處所準備了海報、標語、短片等宣傳品，讓相關處所在計劃開始前於公眾地方及所有樓層張貼相關告示通知居民或業戶有關安排，環保署人員隨後亦會就試驗探訪住戶或業戶，了解他們的意見、經驗和遇到的問題等。

「先行先試」4月1日展開，各參與處所當天才開始使用指定袋，因此預料大多數場所4月2日才會收集到用指定袋棄置的垃圾。除了試行技術方面的安排，政府亦會透過意見調查收集不同持份者的意見和試行的經驗，以更好掌握整體情況。