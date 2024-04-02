港車北上｜李耀培稱兩地駕駛習慣不同　港人有車宜先考慮登記港車

「港車北上」自上年7月起開放申請，讓合資格人士可經港珠澳大橋自駕北上，不過相比自駕北上，近日更多人傾向過關後直接於國內租車。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培早上（2日）接受電台訪問時表示，若然自己有車，登記港車北上是最好，因可點對點到埗，也更熟習車輛。他又提到，北上車輛架次上升，經一段時間適應後，現時港車北上人士也已慢慢熟習高峰人流；又指對比初期申請需逾3星期輪候批文，近3個月都可縮短到2星期內。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

港車北上有「點對點」優勢

李耀培於港台節目《千禧年代》指，若然港人自己有車，認為「港車北上」較好，可以做到從香港出發，「點對點」到達目的地，「去到邊玩到邊，無疑係最好最好」。他提到，不少人或認為「港車北上」只可指定日子出行；但其實計劃用意並非如中港車般「日日上」。

據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日凌晨4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。（新華社）

同意國內租車自駕遊方便 但用港車熟軚盤控制

針對有港人選擇北上租車，他指，港人北上宜用回自己車因為駕駛者習慣以右軚行駛，國內車則使用左軚，熟習程度會有不同；甚至最初租車時，「要揾多個朋友睇位」。惟他亦同意，國內租車有其方便之處，現時更可做到離境、入境時於關口交車。

李耀培另提到，「港車北上」自去年7月起開放申請以來，使用量一直破記錄，到今年2月更首次突破單月10萬架次；而經一段時間適應後，現時港車北上人士已熟習大橋流量，掌握周末的高峰出入境時間，除非無選擇，否則都可以避開高峰期使用大橋，令過關秩序、大橋塞車情況都有改善。

▼7月1日 港車北上啟動▼



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港車北上申請輪候時間縮短 兩星期便完成

他又指，對比初期申請需要逾3星期輪候批文，近3個月亦已縮短到2星期內即可完成；而計劃至今，只有4至5萬架車有申請，但整體符合資申請的車輛有40萬架形容現時「仲有Quota（配額）」。

惟他表示，曾有車主北上維修車輛時，服務交易只獲口頭承諾，沒有收據保障。而在他回港翌日後，即收到公安致電指，車房試車時遇上嚴重交通意外，而車輛在當地亦不受保，白白蒙受損失。他呼籲，車主不要貪平而到內地維修，應要光顧相熟車房以及收取維修單，亦應了解所有條款。