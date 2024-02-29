港車北上｜粵港政府同意3.1起　驗車合格兩年內續申請可豁免重驗

「港車北上」實施剛滿8個月，申請人必須安排其車輛至本港的指定地點進行驗車。運輸署今日（29日）表示，粵港兩地政府商議，將由明日（3月1日）起，會改善驗車安排，申請人若在驗車合格後的兩年內，再次申請「港車北上」，只要申請人的內地電子臨時入境機動車牌證仍然有效，且申請人、登記車輛維持不變，即可獲豁免進行車輛查驗。



▼2023年7月1日 港車北上啟動▼



+ 31

《香港01》上年初多次報道，因封關積壓大量中港車需要驗車，令當時還未推出的「港車北上」計劃，已帶來驗車的隱憂。同年7月1日正式實施「港車北上」，申請人可提早一個月預約。現時，「港車北上」驗車除了去中檢外，亦可向中旅申請。

申請人須持中港兩地有效證明的香港非營運類型私家車，經港珠澳大橋往來香港與廣東省，而獲批後的「電子牌證」有效期最長不超過一年，但會與車保有效期一致；另外每次入境內地後，最多連續停留30天，每年在內地累計停留不得超過180天。

至於申請上，申請人仍然需持有效香港居民身份證及回鄉證；而指定司機也需持有兩地的駕駛執照（如申請人屬其中一名指定司機），且申請人亦必須為私家車登記車主。

申請人也必須符合兩地保險法規，包括為私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （即「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）或「等效先認」保險）。

▼2023年1月12日 位於元朗的中檢外大批車輛等候驗車▼



+ 6

本月初，運輸及物流局局長林世雄就在電台節目提到，計劃受到駕駛者歡迎，政府亦正研究是否需要簡化程序，包括今次辦理續期的安排。而在月中，內地就有傳媒報導指，「港車北上」的數量首次超過單日8,000架次，為實施以來新高。