復活節｜過去五日累計228.5萬港人出境　當中七成四北上消費

復活節四日連假結束，大批外遊市民回港今日（2日）恢復上班。入境處數字顯示，昨日（1日）有逾59.7萬人次入境，當中88%是香港居民，另有32.7萬人次旅客出境，是連假以來最少的一天。計及連假前夕，由上周四至昨天（3月28日至4月1日）累計5天，香港居民有逾228.5萬人次出境，同期有逾190萬人次入境，逆差38.4萬人次。



港人北上方面，累計5日有169.4萬人次北上，單日最多人北上是周日（31日）的接近53萬人次，昨日仍有38.6萬人次作最後衝刺。



▼4月1日 復活節假期最後一日大批旅客由港珠澳橋回港▼



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連假最後一日 52.7萬人次港人回港

復活節一連四日連假於昨日結束，港人離境潮在假期前夕的3月28日開始，過去五日累計有2,285,195人次離港，同時段回港港人有1,900,921人次，兩者相差384,274人次，換句話說有逾38萬港人仍在外地或內地。

北上方面，累計五日有1,694,100人次的港人，經不同口岸離港進入內地，佔總出境港人的74%。

入境處在昨日錄得逾92.4萬人次出、入境，港人出境數字錄24.6萬人次，其中約17.2萬人次經不同關口到內地，羅湖及落馬洲支線口岸分別錄5萬及4.3萬人次。

▼3月29日 復活節首日大批旅客在機場準備出境▼

