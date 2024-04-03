清明節｜曾咀靈灰安置所增渡船　有潛質再成取景地？食環署有回應

清明節將至，不少孝子賢孫都會去拜祭先人。屯門曾咀紀念花園近日增設幾項設施，當中較值得留意的是綠色殯葬新地標「渡船」。負責創作的藝術家指，船是海上撒灰的主要工具，作品以船為喻，除了紀念使用綠色殯葬的逝者，亦希望給至親一個離別後的過渡空間。



曾咀靈灰安置所亦曾為無綫電視劇集《新四十二章》的取景地，今次新藝術品會否再吸引拍劇取景？食環署就指，之前批評拍攝是因為靈灰未「入伙」，坦言有關申請日後會比較難審批，因有機會騷擾到家屬。



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屯門曾咀紀念花園佔地4,800平方米，臨海而建，是食環署轄下最大的紀念花園。該花園最近新增幾項設施，其中「渡船」藝術品，是本地木刻藝術家凌展騰以環保及思念為主題創作的參與式藝術品，當中藝術家運用從Y·PARK [林·區]收集的塌樹廢物，以及其他一般園林廢物創作而成。

「渡船」掛上香港特色的思念郵箱，讓曾使用綠色殯葬服務的家屬投遞心意信箋，向先人表達思念與祝福，而信箋使用之後亦會進行火化。

創作者：給至親一個離別後過渡空間

凌展騰指，船是海上撒灰的主要工具，也是芸芸文化中通去往生彼岸的象徵。作品以船為喻，除了紀念使用綠色殯葬的逝者，亦希望給至親一個離別後的過渡空間。

「渡船」上的思念信箱標註三個供海上撒灰的特定水域的名稱，分別是塔門以東、東龍洲以東及西博寮海峽以南。

食環署指拍攝申請難

另外，無線電視劇集《新四十二章》取景於曾咀靈灰安置所作為大學劇情場景。今次新增藝術品，日後會否吸引更多電視台來取景？

食物環境衞生署高級衛生督察（行政及發展）特別職務李啟倫指，之前批准電視台拍劇取景，是因為靈灰尚未「入伙」，「暫時未收到任何（拍攝）申請，但係現在來說，會比較難申請，因為有機會會騷擾到家屬」。

食物環境衞生署高級衛生督察（行政及發展）特別職務李啟倫先生指，「暫時未收到任何（拍攝）申請，但係現在來說，會比較難申請，因為有機會會騷擾到家屬」。（鄭子峰攝）

紀念花園設多項設施 為家屬提供良好殯葬體驗

另一方面，紀念花園又會試行提供獨立房間，讓家屬在紀念花園撒放骨灰前進行簡單悼念儀式，送別至親。

家屬在紀念花園撒放骨灰時，可選擇使用傳統的金屬撒灰器或由食環署免費提供的一次性紙撒灰器，並可在紙撒灰器上寫下對逝者的思念及祝福。撒灰後家屬可以使用紀念花園提供的澆水壺，讓家屬在撒放骨灰後澆灌草地，讓先人骨灰滲入土壤中。

若家屬選用海上撒灰，紀念花園會提供一張載有逝者姓名、撒灰日期及地點的紀念卡及思念相架，以作紀念。另外，紀念花園亦優化海上撒灰免費渡輪服務，讓申請人可在網上自行更改撒灰日期。