漁護署推新措施加強規管寵物店　只可從三個認可途徑取貓出售

漁農自然護理署於本月1日實施適用於動物售賣商牌照售賣貓隻的牌照條件及營業守則，規定售賣商只可售賣從認可來源取得的貓隻，包括合法進口本港、其他持牌動物售賣商，或私人貓主，並須為所有供售賣的貓隻植入晶片。



漁農自然護理署於本月1日實施適用於動物售賣商牌照售賣貓隻的牌照條件及營業守則，規定售賣商只可售賣從認可來源取得的貓隻。（Getty Images）

漁護署發言人今日（2日）表示，新引入的牌照條件及營業守則旨在加強動物售賣商出售貓隻的規定，以保障公眾衞生及動物福利。新引入的牌照條件規定寵物店只可從認可來源取得供售賣的貓隻，包括合法進口本港、其他持牌動物售賣商，或私人貓主。

漁護署曾就有關牌照條件及營業守則諮詢相關持份者，包括動物售賣商及動物福利諮詢小組。為了讓寵物業界盡早熟悉新規定及作好適當準備，漁護署已於去年去信持牌動物售賣商，詳述牌照條件及營業守則的實施安排。

發言人表示，所有動物售賣商均須備存所有詳列貓隻來源的文件，以供漁護署或獲授權機構查閱。漁護署亦會繼續加強與私人執業獸醫溝通，協助他們了解新安排；同時會加強巡查動物售賣商。動物售賣商如被發現違反牌照條件或營業守則，可被罰款及／或吊銷牌照。

漁護署提醒市民，所有持牌動物售賣商出售的貓隻必須已植入晶片，有關動物售賣商牌照條件及營業守則已上載至漁護署網頁，市民亦可致電1823查詢。