漁護署去年捕殺近500隻野豬　按年升約七成　整體數目減26%

漁護署推行「殺豬令」至今近兩年多，環境及生態局局長今回應立法會議員質詢時表示，自2021年11月起，定期捕捉及人道處理野豬後，截至今年二月，漁護署已展開超過410次捕捉行動，「人道處理」共超過910頭野豬，其中2023年每月平均人道處理41頭野豬，即一年近500頭野豬，比2022年的每月平均24頭上升約70%。



另外，漁護署將委託野生動物管理專家，檢視本地野豬情况，並參考其他地區的經驗，制定更全面有效的野豬管理行動計劃。



「殺豬令」兩年半，漁護署已進行超過410次捕捉行動，人道處理共超過910頭野豬。（黃偉民攝）

環境及生態局局長謝展寰今日書面回覆立法會議員質詢時表示，自2021年11月起，漁護署定期捕捉及人道處理野豬，截至今年二月，漁護署已展開超過410次捕捉行動，「人道處理」共超過910頭野豬，其中2023年每月平均人道處理的野豬數目為41頭，比2022年的每月平均24頭上升約70%。

野豬滋擾黑點數目去年21個 按年減約一半

他亦引述，漁護署統計顯示，2023年野豬整體數目為約1 360頭，比2022年的約1 830頭減少約26%；野豬滋擾黑點數目為21個，比2022年的42個減少約50%；而野豬傷人個案為九宗，比2022年的36宗下降約75%。

禁餵區於2022年12月31日起擴展至全港，謝展寰表示，截至今年二月，漁護署已對210名涉及非法餵飼野生動物的人士採取執法行動，當中30人涉及非法餵飼野豬，其中17人成功被定罪，分別被判罰款$500至$1,000不等，其餘的案件正在處理中。

此外，漁護署已於野豬滋擾地點安裝了近100個紅外線相機，記錄牠們的數目及出沒情況，亦於個別非法餵飼黑點安裝紅外線相機，偵察非法餵飼情況，以便搜集資料及安排執法行動。漁護署亦將委託野生動物管理方面的專家，檢視本地野豬問題情況，並參考其他地區的經驗，制定更全面有效的野豬管理行動計劃。