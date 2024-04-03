台灣花蓮地震｜入境處至下午5時接20名港人求助　現身處安全地方

台灣花蓮4月3日早上發生強烈地震，香港入境事務處指截至下午5時，接獲20名身在當地的港人求助及確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供相關資訊及可行協助。入境處稱，會繼續與求助港人、特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展及按求助人意願提供一切可行的協助。



台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

入境處表示獲悉台灣花蓮地震後，已即時透過特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。 截至今日下午5時，入境處接獲20名身在當地的港人求助及確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供相關資訊及可行協助。

入境處稱，會繼續與求助港人、特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展及按求助人意願提供一切可行的協助。

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入境處指，身在外地香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用 1868 聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp 求助熱線；發送信息至1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。