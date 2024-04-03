台灣花蓮地震與能登地震「同一類型」　日本氣象廳：逆斷層型

日本氣象廳在記者會上指出，台灣花蓮近海4月3日早上發生的黎克特制7.2級地震屬於「逆斷層」型（Reverse Fault type）地震，跟1月1日在日本能登半島發生的地震是同一類。



「逆斷層」地震是地震構造中斷層的一種，當斷層傾斜時，兩側岩石較淺的一側稱為「上層」，較深的一側稱為「下層」。當斷層面兩側的塊體垂直移動時，稱為「傾滑斷層」。 在「垂直走滑斷層」中，當上層側面向下滑動時，稱為「正斷層」，當上層側面上升時，稱為「逆斷層」。

以下是日本地震調査研究推進本部事務局網站的圖解。根據日本氣象廳，是台灣花蓮地震類型，是圖中右上方顯示的那一種：

《日本經濟新聞》稱台灣周邊的歐亞大陸板塊在陸地一側，與菲律賓海板塊（位於海洋一側）位置關係相當複雜，目前暫未清楚詳細的板塊作用機制，但認為今次地震「是海板塊所影響」。

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中央社稱，在板塊擠壓地區經常會發生逆斷層型地震。日本與台灣周邊海洋側板塊下沉，與陸地側板塊發生擠壓，隨着這種力量的累積，很易發生「逆斷層」型地震。

日本2024年元旦的能登半島地震以及2018年9月的北海道膽振東部地震等，都屬「逆斷層」型地震。

日本東京大學地震研究所副教授石山達也指出，是次地震可能因為海底發生地殼變動。

圖為2023年5月5日石川縣能登半島發生地震後，石川縣珠洲一幢民房受損變形，也壓毀一輛汽車。（Reuters）

日本《每日新聞》1月1日引述兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠評論能登半島地震稱，那次地震看來是「逆斷層」類型，是由能登半島北部海岸陸地和海洋邊界處的活斷層運動引起的。

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菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊重疊地區，從日本西南群島一路延伸到日向灘，日本早已指出這有發生大地震的危險性。

日本政府地震調查委員會評估，在上述兩板塊重疊地區，日本沖繩縣與那國島附近發生7等地震機率高達90%以上，而日向灘也有約80%的機會。

雖然這種強震發生機會率不明，但最新研究指出，該區有可能發生黎克特制8級的大地震。