咖啡致敏源｜喝咖啡出風癩 引發蕁麻疹？ 醫揭7成患者可靠1招改善

喝咖啡也會引發蕁麻疹？台灣嘉義慈濟診所風濕免疫科醫師吳政翰日前收治1位女性病人，從去年起蕁麻疹（又稱風癩）就頻繁發作，多次就醫仍未能改善，後來求助吳政翰醫師，經過藥物治療和追蹤，發現她對咖啡過敏，所幸在戒除咖啡後，病情有了顯著改善。



台灣吳政翰醫師多年來研究蕁麻疹的飲食治療，已有許多成功經驗，他指出，7成的蕁麻疹病人可透過飲食調整，而改善症狀。

▼生風癩的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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咖啡並非常見過敏原 醫師：可靠這方法改善蕁麻疹

每天早上來1杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動1天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。1位女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經台灣吳政翰醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏源竟是咖啡。

台灣吳政翰醫師表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約7成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善，他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助，常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

12個對抗疲勞方法（按圖👇👇👇）

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吃某種特定食物蕁麻疹突發作 病況輕微可透過檢測揪出過敏原

台灣吳政翰醫師指出，許多蕁麻疹病患不是一開始就對某些食物過敏，而是到中年後的某一個時間點，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉。然而，當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是1種解決之道。

台灣吳政翰醫師提醒，飲食引起的蕁麻疹與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過減敏療法改善，且血液檢查可能無法檢測出來，但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為什麼會這樣」。他建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善；若病情複雜，或者一直找不到原因，則可尋求醫師協助。

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台灣吳政翰醫師指出，目前嘉義慈濟診所可提供包含咖啡在內的過敏原檢測給符合台灣健保給付條件的民眾，未符合給付條件也不須感到失望，因為吳醫師指出，有些造成蕁麻疹的過敏原血液檢查無法檢測出來，還是需要病患配合定期回診追蹤，才能找出食物和蕁麻疹的關聯性。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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