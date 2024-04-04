猴疱疹病毒｜郊野公園有2000猴子七成絕育　漁護署沒做病原體監測

一名37歲男子於2月下旬到訪金山郊野公園被猴子所傷，其後確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，為香港首例。於3月21日被送往仁濟醫院急症室並入院，現時於該院深切治療部接受治療，情況危殆。



漁護署今晚（4日）回覆《香港01》表示，委託承辦商為金山、獅子山和城門這三個郊野公園的猴群進行避孕或絕育處理，並監察猴子數量變化。總群落數目在過去三年保持約2,000隻，2007年至今已為超過1,900頭猴子進行絕育手術，推算現時已絕育的猴子比率佔總體數量約七成。



署方表示，在猴子絕育計劃中，並沒有為猴子進行任何定期的病原體監測。



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至今逾1900頭猴子已絕育 並無做病原體監測

漁護署表示，一直都有採取多管齊下的措施管理猴子，包括處理猴子滋擾、替猴子絕育以控制猴子數量、定期監察猴子數量，以及進行公眾教育以提醒市民切勿餵飼野生動物，以減少猴子對市民的滋擾。

署方指出，自2007年起每年皆委託承辦商「海洋公園保育基金」為金山、獅子山和城門郊野公園的猴群進行避孕或絕育處理，並監察猴子數量的變化，從而長遠控制牠們的數量，而至今承辦商已為超過1,900頭猴子進行內視鏡絕育手術。但署方亦提到，在猴子絕育計劃中，並沒有為猴子進行任何定期的病原體監測。

漁護署未來四年 每年為100隻猴子絕育

漁護署續指，群落調查顯示，金山、獅子山和城門郊野公園的猴群出生率明顯下降，由2009年約60%下降至近年約32%，總群落數目在過去三年保持約2,000隻；署方推算現時已絕育的猴子比率佔總體數量約七成，目標在今年至2028年期間，每年為100至120隻猴子進行絕育。

去年接猴子滋擾投訴增至307宗

此外，漁護署獲猴子滋擾投訴個案，2021年有212宗，2022年250宗，2023年增至307宗，今年1至3月有76宗。署方將加強在相關郊野公園巡邏，提醒市民不要靠近或接觸猴子。若發現有人非法餵飼猴子或其他野生動物，會果斷執法。