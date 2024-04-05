猴疱疹病毒｜猴子屋苑泳池暢泳爬八樓毀物件　居民憂播毒：好猖狂

本港出現首宗疑被猴子襲擊受傷後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，病人情況危殆，事件引起對「通山跑」猴子行蹤的關注。位於金山郊野公園旁的郝德傑山居民表示，屋苑範圍長期被猴子「佔領」，泳池成為牠們一家大小暢泳的消暑勝地，還會爬上七、八樓跟住戶「打招呼」。



居民長期被猴子滋擾，一直以來都有向政府及管理處投訴，惟求助無門，政府只回覆一堆「數據」，居民只可關上窗戶自救。如今發生首宗猴疱疹病毒後，認為事態嚴重，擔心猴子肆虐屋苑會否傳播病毒，尤其泳池已不敢使用，有居民希望政府相關部門積極跟進。



漁護署表示，在接獲投訴後已與相關持份者會面，當署方接獲有猴子滋擾民居，會盡快派員驅趕或捕捉，在調查猴子出沒的原因後，會提供意見以處理或預防猴子滋擾問題。



郝德傑山現猴群 爬上7至8樓 大小二便

位於金山郊野公園旁的屋苑郝德傑山長期被猴子「佔領」，居民J小姐向《香港01》提供片段中可見，至少20隻猴子在泳池範圍內停留，有的更在暢泳、跳水，同時亦見有猴子在低層住戶窗外停留。

J小姐表示，猴子會在屋苑的會所泳池及屋苑範圍內滋擾居民，她八、九年前搬到郝德傑山已經有猴子在附近留連，當時其行為都未有如此誇張，如今猴群會爬上居民露台天台，她曾見猴群最高爬上7至8樓的天台，也曾聽管理員說見過猴子爬上12層樓高的天台。她稱，猴子又會到居民露台毀爛物品、大小二便，騷擾屋內貓隻狗隻，也有居民在買餸回家落巴士時，立即被猴子搶去買餸袋。

加裝置亦難防猴子跳入 投訴政府亦無效

連同郝德傑山在內三個屋苑，亦有學校在附近。她指，居民一直以來都有向政府及管理處投訴，管理員亦曾驅趕猴子，但因為猴子會周圍走、爬上樹，管理員後來亦似乎已經放棄。屋苑幾年前有加裝防止猴子爬入屋苑的裝置，惟猴子照樣跳過，由樹上跳過進入屋苑泳池範圍。

她也提到，居民亦曾向政府投訴，惟政府亦只回覆「數據」，居民亦「做唔到啲咩」只可關上窗戶自保。當她知道出現首宗確診猴疱疹病毒後，更加擔心猴子會否有帶有病毒，影響居民及學童，惟事件剛發生，暫未聽到物業管理處有何跟進，相信往後居民會討論，「（目前）未搵到人傳人，有就好大件事」。她建議政府要對猴子做病原體監測，假如真有病原體，則要「講個事實畀大家聽」，以避免有人接觸猴子。

▼4月4日 金山郊野公園▼



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兩年內見過三、四代猴子

漁護署（4日）曾表示，自2007年起每年委託承辦商為金山、獅子山和城門郊野公園的猴群進行避孕或絕育處理，並監察猴子數量的變化，至今已為超過1,900頭猴子絕育，推算現時已絕育的猴子比率佔總數約七成。

不過，J小姐就提到，居民最能看清楚猴子數量的變化，笑言「兩年都見到3、4代（猴子）」，又稱「成日見到馬騮BB好可愛」，惟「上一個月有馬騮BB，下一個月又有馬騮BB」，反映猴子數量一直在增加，她認為政府並無理會該區情況。

她認為，猴子已習慣在此生活，故行為愈趨猖狂，最誇張有30多個猴子在泳池範圍，估計猴子因為天熱而在此玩水，「原來馬騮識游水」。她又笑指，居民「自己知咩事」，不會餵食猴子；但因位置處郊野公園附近，總會有非居民人士餵食猴子，「3、4年前見過有人拎一車車飯盒」以「造福」猴子。

居民不敢到泳池游水

她也指，在猴子長期留在泳池，都會有居民質疑泳池「游唔游得㗎？」她以前都會在泳池游水，當時「無咁擔心」，但得悉感染個案後，短期內都不敢去游水。

J小姐表示，明白政府要處理此問題很困難及需要大量資源，但亦希望政府加強絕育計劃成效，以控制猴子數量。「唔係要撲殺佢哋」、「唔想傷害佢哋」，認為需要在自然及人之間取得平衡，「佢（猴子）天天喺到，我哋天天都喺到」、「佢哋生存可能仲耐過我哋」。

本港不少地方都有猴子出沒。（盧翊銘攝）

漁護署：接獲投訴後 派員驅趕或捕捉

漁護署回覆查詢表示，由2020年至今年3月，全港擾投訴分別接獲212、250、307及37宗。就早前接獲郝德傑山及附近屋苑有猴子滋擾的投訴，已與相關持份者會面及解釋本署猴子管理的工作。當署方接獲有猴子在民居附近出沒並造成滋擾，會盡快派員到場跟進，以驅趕或捕捉方法處理滋事的猴子，並且在調查猴子出沒的情況和原因後，向受影響市民或管理公司提供意見，以有效處理或預防猴子滋擾問題。

漁護署提醒市民當遇上猴子時，應保持冷靜，切勿餵飼猴子；切勿向猴子拋擲食物或物件；切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為；切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措；以及切勿走近或接觸猴子，應與牠們保持距離。

如市民曾接觸猴子或其排泄物，請立即用梘液和清水徹底洗手。如不幸被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口並立即求醫。 市民如受猴子滋擾，可致電1823電話中心通知本署跟進，如情況緊急，應立刻致電999求助。

漁護署一直採取多管齊下的措施管理猴子，包括處理猴子滋擾、替猴子絕育以控制猴子數量、定期監察猴子數量，以及進行公眾教育以提醒市民切勿餵飼野生動物，以減少猴子對市民的滋擾。 署方會繼續加強在相關郊野公園巡邏，提醒市民不要靠近或接觸猴子。若發現有人非法餵飼猴子或其他野生動物，會果斷執法。