垃圾徵費｜試行首日謝展寰視察相關處所　院舍負責人：需時適應

垃圾收費「先行先試」計劃今日(1日)開始實行，共14個地方被納入「先行先試」計劃，環境及生態局局長謝展寰和環境保護署署長徐浩光視察相關處所，了解首日試行情況。有院舍負責人認為，員工需要時間適應垃圾分類，設計方面可以改進，以方便打結。



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垃圾收費「先行先試」計劃今日（1日）開始，謝展寰和徐浩光視察相關處所，了解首日試行情況。

院舍認為員工需要時間適應垃圾分類

他們下午前往新生精神康復會屯門長期護理院，了解「先行先試」在院舍的實際操作，並視察垃圾收集、分類回收、廚餘回收的情況。院舍負責人認為使用指定袋後，加強了員工對源頭減廢的意識。不過員工需要時間適應垃圾分類，而成本問題也需要「先行先試」來幫助確定。員工亦分享對指定袋在使用上的意見，表示設計方面可以改進，方便打結。

隨後，他們一同到訪屯門嘉濤耆樂苑，與院舍負責人會面，聽取院舍相關人員簡介如何配合「先行先試」的工作，包括提供培訓予院舍員工，張貼告示提醒員工收集垃圾的要求，以及增設三色回收桶希望提升院舍的回收率。院舍表示，參加「先行先試」會如實反映問題和情況，目前最關心成本問題。兩個院舍首日均已使用指定袋棄置垃圾，希望透過計劃記錄每日的垃圾量和研究減廢空間，以便評估每月處理垃圾的開支。

徐浩光晚上到訪位於荃灣的滿樂大廈，與房協人員一同實地視察安寧樓的試行情況，巡視樓層垃圾收集流程，並與居民和清潔員工交談，聆聽意見、實際執行時會遇到什麼困難及感受。

局方表示，試行期間，負責試點的專隊會記錄由垃圾收集流程、運作安排、涉及的問題及需要解決的事項，以至市民、商舖、院舍、食肆從業員等對於流程的認識、參與度和意見、廢物產生量、處理垃圾的開支等都會涵蓋在內，以求精準細緻地全面探討垃圾收費實施時遇上的問題。