垃圾徵費｜試行大廈有居民稱獲派指定袋不足30天使用　批售價太貴

政府押後至8月1日起正式實施垃圾徵費計劃，但政府於今日（1日）率先在14個試點實行垃圾收費「先行先試」計劃。荃灣滿樂大廈安寧樓為其中一個「先行先試」點，每位居民可獲派30個15公升的指定袋，不過有居民稱只獲派20多個袋，不足一個月使用量，到屋苑詢問處詢問，重新換回30個指定袋。



房協設詢問處讓居民查詢及換領指定袋

由房協管理的荃灣滿樂大廈安寧樓為其中一個「先行先試」，約450戶亦有參與。每位居民可獲派30個15公升的指定袋。屋苑內貼有海報提醒市民使用指定袋，安寧樓大堂亦增設詢問處讓居民查問相關資訊及換領指定袋。屋苑垃圾房其中一個大垃圾袋使用大型指定袋，為非使用指定袋居民「包底」。

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居民稱可一周才用一個指定袋

住戶梁女士表示，只獲派20多個袋，因此到屋苑詢問處查詢，立即獲重新派發30個指定袋。她認為指定袋收費太貴，「啲老人家有咩收入啫？你仲咁貴。」被問到希望指定袋售價多少時，她：「愈平愈好。」她與丈夫同住，平時亦有回收習慣，廚餘亦不多，因此有時可能兩日才換一個垃圾袋。

另外住戶歐女士表示，屋苑對面約3個月前增設廚餘機後，因而開始了回收廚餘的習慣，加上平時亦有回收習慣，約一星期才用完一個15公升的指定袋。她指，屋苑內回收設施足夠，屋苑在6月亦會增設廚餘機。

房協助理總監楊展鵬表示，整體上居民反應正面，部份居民擔心現階段如無使用指定袋會否被懲罰，房協已派員解釋，只會以提示性質勸喻居民糾正。他指，於安寧樓大堂設諮詢站，回答居民查詢。