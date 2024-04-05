觀塘食肆推10元叉燒飯　負責人：市道差自救生存　減輕打工仔負擔

疫後復常以來，本港經濟復甦遜於預期，飲食業掀起結業潮，食肆出招自救。觀塘駿業街一間燒味店近日推出限時優惠10元一盒叉燒飯，引起網民關注，吸引不少附近打工仔排隊光顧。餐廳負責人鄧先生接受《香港01》訪問表示，本港目前市道欠佳，推出優惠價只盼生存，同時惠及「捱緊嘅」香港人，冀「香港人幫番自己香港人。」



位於觀塘駿業街燒味店，自上星期開始推10元一個叉燒飯，吸引不少附近打工仔前來光顧。（歐嘉樂攝）

中午賣400至500盒叉燒飯 高峰約20人輪候

該店為位於觀塘駿業街的「港燒味」，《香港01》中午12時到餐廳視察，店鋪外繼續貼上手寫宣傳公告，標明賣10元一盒免切叉燒飯，每人限買一盒，加配飲品3元，例湯則是另加5元。店外排隊買飯盒的人龍不斷，大多時間有約5人輪候，高峰時間一度有20人。

餐廳負責人鄧先生剖白推出優惠價叉燒飯，主因是「想生存」，稱10元飯盒推出5日，今日生意最旺，餐廳人流比以往多7成，一個中午已賣了約400至500盒叉燒飯。他坦言，賣10一盒飯雖不致蝕本，但「冇賺囉，打個和都開心㗎啦」。

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冇賺囉，打個和都開心㗎啦。 「港燒味」負責人鄧先生

餐廳負責人鄧先生指，目前本港市道差，希望藉推出優惠價叉燒飯，令餐廳繼續生存。他指，賣10元一個飯盒，與成本拉平，未致蝕本。（歐嘉樂攝）

食客：20年冇見過10元叉燒飯

他稱，優惠價暫時計劃做一個月，「盡量都滿足附近打工仔啦，大家個市道都差，環境唔係咁好。」他希望10元飯盒，除了為餐廳自救，亦可惠及一齊「捱緊嘅」香港人，「香港人幫番自己香港人」。

第二次光顧的食客吳先生認為，10元叉燒飯性價比很高，形容「20年都冇見過呢個價錢嘅叉燒飯，細個買嗰陣都要廿蚊個飯」。另有食客認為，10元一盒叉燒飯「平得過北上食」、「幾十年都冇過咁平嘅叉燒飯」，故前來湊熱鬧試味。