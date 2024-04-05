查車牌｜記協就新查冊安排申司法覆核　稱至上月底無傳媒成功申請

因應港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲車牌查冊一案，運輸署今年1月8日推出車輛查冊新措施，新聞工作者被納入例外情況申請，需涉及公眾利益申請才會被批准。香港記者協會確認，今日（5日）已入稟高等法院提請司法覆核，表示截至3月底，在新安排下沒有傳媒成功申請查冊，而運輸署要求回答大量問題，嚴重影響新聞自由，與「蔡玉玲案」判決有衝突。



記協4月5日入稟高院提請司法覆核，表示截至3月底，沒有傳媒申請查冊成功。（資料圖片）

收緊查冊・專頁｜記者查車牌被捕 當局加設限制 詳解深遠影響

記協就運輸署車牌查冊程序新安排提出司法覆核，指相關安排不合法及不合理，違反《基本法》訂明的言論及新聞自由。入稟狀表示，新安排下傳媒查冊要先說明涉及重大公眾利益，並呈交書面陳述，而署方審批不設時間表，1月起至3月底，沒有一間傳媒申請查冊成功或者完成審批。記協質疑程序緩慢，要求記者披露偵查新聞詳細資料，顯示對新聞業角色誤解，對新聞自由施加不合比例限制。

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