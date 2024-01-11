查車牌｜運輸署把關涉利益衝突　羅健熙：需解釋何謂重大公眾利益

運輸署在本月8日推出車輛查冊新措施，傳媒查車牌有別以往經系統即時取得車主資料，需要先提交書面申請，列明申請人的身份詳情，提供充份理據及陳述等，由運輸署署長審核，牽涉重大的公眾利益才批准；審批制度不設上訴機制。



民主黨主席羅健熙今日（11日）在《明報》撰文，指讓運輸署署長決定記者要調查的東西是否「涉及重大公眾利益」，實在有明顯的潛在利益衝突，政府既無提供客觀「重大公眾利益」標準，亦無回覆時間的承諾，認為若失去了傳媒和公眾的監察，對香港實在無益。



羅健熙（資料圖片）

運輸署要求記者調查內容及作出查冊批准有利益衝突

羅健熙在文章表示，新的查冊安排將傳媒調查報道視為「例外情况」，相關申請沒註明時限，亦不設上訴機制。然而，運輸署長李頌恩指，何謂「重大公眾利益」難一概而論，沒有客觀和簡單定義。

他指出，香港應該是一個不同權力應該互相制約、避免過分傾側的社會，新聞傳媒被視為社會的「第四權」，傳媒在公眾利益的前提下，透過報道對政府、企業或社會發揮監察作用，讓社會公眾有充分知情權、監察公權力，推動社會進步。

記者最常監察的對象是擁有公權力者，確保公權力的行使合理和正當。不過，運輸署新安排要求新聞工作者「充分及詳盡」地向屬於行政機關一部分的運輸署長交代記者的調查內容，讓署長決定記者要調查的東西是否「涉及重大公眾利益」，實在有明顯的潛在利益衝突。

例如有記者要調查的內容是牽涉問責官員、上司、下屬，署長是否能夠不受影響地做決定？為什麼運輸署長可以判斷什麼是「重大公眾利益」，並可影響新聞工作者能否做某些調查？市民是否同意運輸署長是「重大公眾利益」的最適切把關者？ 民主黨主席羅健熙

需要理據說服市民 否則會傾向認為故意減少被監察機會

羅健熙表示，本次車牌查冊規定的改變，既無客觀「重大公眾利益」標準，亦無回覆時間的承諾，也無上訴機制，估計運輸署長不批准某些申請亦不會指明具體原因。他強調政府需要拿出理據來說服市民，否則市民很可能會傾向認為，政府是要故意增加傳媒查冊難度，減少受到監察的機會了。

此外，他認為總有人會搶着說：「記者唔係大晒。」不過，正如官員也不是「大晒」，過去多年來，透過很多新聞傳媒的工作，令所有行使公權力的人有所警惕，都是香港以往常被稱頌的「廉潔高效」的其中一個重要元素。若失去了傳媒和公眾的監察，對香港實在無益。