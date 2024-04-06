23條｜關長何珮珊稱軟對抗沒特定定義　處理國安情況靠內部培訓

《維護國家安全條例》在上月底推行，海關關長何珮珊被問到攜帶《蘋果日報》舊報紙、軍事書籍等入境會否違法時指，一般書籍、書刊在香港法律上沒有特別的進出口限制，如旅客攜帶可疑刑物，而關員亦合理懷疑刊物具煽動意圖，在旅客沒有合理辯解情況下，才會將個案通報執法單位。



至於海關內部會否制定軟對抗物品清單，或所謂禁書清單讓前線關員參考，她則表示，軟對抗沒有特定定義或範圍，須靠依靠內部培訓，將最新情況灌輸予前線同事。



海關關長何珮珊。（盧翊銘攝）

《維護國家安全條例》在3月23日正式實施，當中修訂了《海關條例》下人員作出逮捕及搜查等執法權。海關關長何珮珊在電視台節目《有理有得傾》時表示，會修訂內部指引及提供培訓，令同事了解新條例下的工作要求。

她又被問到攜帶《蘋果日報》舊報紙、軍事書籍等入境，是否屬管有煽動刊物，她則指，如旅客攜帶可疑刑物，而關員亦合理懷疑刊物具煽動意圖，在旅客沒有合理辯解情況下，才會將個案通報執法單位。她補充，一般書籍、書刊在香港法律上沒有特別的進出口限制，但市民到不同地方時有必要了解清關要求，以免觸犯法例。

至於海關內部會否制定軟對抗物品清單，或所謂禁書清單讓前線關員參考，她則表示，軟對抗沒有特定定義或範圍，認為應該靠內部培訓，不斷將最新情況灌輸予前線同事，時刻提醒同事明白最新維護國家安全的情況應如何處理。

政府連續兩年上調煙草稅，令市面湧現不少私煙。何珮珊指出，海關會加強執法策略及力度，集中在源頭打擊，有信心未來打擊私煙的數字會一直上升。她補充，海關會加強在網上巡邏打擊販賣私煙，並會與社交平台合作，終止用作販賣私煙帳號。此外，針對公開展示或派發俗稱「點心紙」的煙草廣告單張案件，並會與電訊商合作，終止用作訂購私煙的電話服務。

至於美斯缺陣表演賽風波，何珮珊指出，現時收到360宗舉報，而有10至20位投訴人已經決定撤銷投訴。她表示，由於商品說明條例下刑事檢控門檻很高，刑事審訊全靠控方提出證據，故投訴人的證供對刑事調查很重要。她補充，現階段不能詳細談及個別個案資料，難談及是否達到檢控門檻，但每個個案的投訴資料都有不同，海關會繼續與投訴人保持聯系。