少女涉毒判囚無法見家人最後一面留憾　蕭澤頤：毒品案一宗都嫌多

警方第三屆禁毒領袖學院今日（6日）舉行啟動禮，警務處處長蕭澤頤致辭時指，青少年的嚴重毒品罪案雖有所下跌，但毒品罪行「一宗都嫌多」，期望社會各界共同努力，將香港變成一個「毒品咪制」安全城市。



禁毒領袖學院由警務處毒品調查科成立，每年挑選100名中學及大學生成為學員。（警務處提供）

禁毒領袖學院由警務處毒品調查科成立，每年挑選100名中學及大學生成為學員，警務處處長蕭澤頤在致辭時指，自2021年學院成立，21歲以下因毒品案被捕的年輕人人數由2021年的624人下降至2023年的297人，涉及嚴重毒品的年輕人則下跌至178人，當中48人為學生，學生的跌幅比非學生更多。

蕭澤頤指，雖數字有所下跌，但毒品案件「一宗都嫌多」，他期望可以將毒品個案減至零。他續指，單靠警方努力禁毒並不夠，要靠社會各界共同努力，才能達至「一加一大於二」的效果，將香港變成一個「毒品咪制」的安全城市。

警務處在啟動禮期間播放在囚人士接受訪問片段，當中，一位23歲的女子經當時男朋友介紹從事製毒工作，在與男友被捕後，一同被起訴「串謀製造危險藥物」，案件牵涉1204克霹靂可卡因，她其後被判處監禁12年6個月，因而令她錯過了見家人的最後一面機會，留下一生遺憾。