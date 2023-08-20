港禁毒領袖學院赴深交流　兩地差異是挑戰亦是機會　冀建共享平台

撰文：鄭寧
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8月18日、19日，香港警務處毒品調查科「禁毒領袖學院」百名學員師生在警務處助理處長（刑事）種詠敏、禁毒領袖學院首席會長蔡志輝及副會長黃錦財的帶領下，前往深圳進行港深兩地禁毒文化交流活動。
是次交流團學員由來自本港20間中學的67位中學生，及8間大學的17名大學生組成；深圳市亦派出30位禁毒義工及先鋒青年參與。在這次交流中，兩地的青年通過玩遊戲、參觀深圳的禁毒基地，以及探討各類議題等方式，加強禁毒工作宣傳及國民教育。

香港「禁毒領袖學院」赴深圳交流。（鄭寧 攝）

眼神交流破語言壁壘無「社恐」　兩地青年最關注港深禁毒異同

首站抵達深圳市禁毒教育基地，香港學員們受到深圳禁毒先鋒青年的熱烈歡迎，兩地同學迅速建立友誼，紛紛表示禁毒方面的異同是他們最關注的話題之一。香港浸會大學的卓俊羲同學稱，希望將香港所學與內地同學交流，「始終兩地都會有文化差異，同埋吸毒販毒的刑責或者毒品嘅資訊都唔同，希望將兩地嘅文宣可以合併，令到成個抗毒活動嘅成效會更加強。」

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來自深圳技術大學四年級的李樂雅同學表示，雖然一開始香港的同學較多使用粵語，且英文名有些難記，但在破冰遊戲時，「僅透過一個眼神，我就將球傳給了一名香港同學，之後大家就變熟悉了很多。」不懂粵語的李樂雅對於「香港同學的普通話非常流利」感到驚訝。他們非常積極地參與對話，熱情地交換聯繫方式，「完全沒有任何社恐」。

剛認識，李樂雅就了解到兩地吸毒情況的不同，她指出：「香港同學說，他們可能在街上就能看到一些吸毒行為，但在這邊街上是看不到的。」

聆聽「吸毒過來人」分享　港學員：犯錯不要緊，人值得有第二次機會

參觀禁毒基地後，香港城市大學學生盧家謙感嘆，「今次參觀基地令我好大開眼界，見到我哋國家都好積極去栽培禁毒先鋒啦，同埋有好多工作坊畀佢哋去認識而家新型嘅毒品同埋趨勢，亦都見到國家其實係好致力於去打擊毒品嘅。」也有許多學員表示，第一次看到毒品模型，非常驚訝。

本次參觀禁毒基時，深圳方面亦安排「吸毒過來人」分享，期間東華三院辛亥年總理中學梁嘉宏向分享人提出許多問題，並認真記下筆記。他說，平時很難接觸到這些「過來人」，這次機會非常難得，因此希望能多些了解吸毒過來人在心態上的轉變，未來可以講這些訊息帶給更多市民，幫助吸毒人員。「其實都可以令到市民明白，出返黎社會有時候都需要遇到好人、好嘅社工、可以幫到你嘅人。如果你已經犯錯嘅話其實係唔緊要，係有機會改過自新，人係值得擁有第二次機會嘅。」

飲茶睇港深文化差異　禁毒都有「咸甜之分」

活動安排深港青年在一邊飲茶食飯，一邊對文化差異、禁毒措施等議題進行討論。香港都會大學的楊汝兒表示，儘管深港兩地距離相當近，但仍存在著一些文化差異。她以茶點「天鵝酥」為例，指出香港同學猜測這是甜味的榴蓮酥或鳳梨酥，然而實際上卻是鹹味的鵝肉餡，「好特別好奇妙」。小小口味差異，反映出兩地人不同的生活文化習慣。

青年們討論港深禁毒措施等異同時亦發現，雖然兩地都致力於打擊毒品問題，但在許多方面也存在著類似美食上的「咸甜之分」。譬如，相比香港毒品的「酷炫」外觀，內地毒品則低調普通；香港運毒製毒分為兩條法例進行處罰，而內地僅使用單一法條；香港透過Instagram、Facebook等社交媒體進行禁毒宣傳，而內地在社交平台方面僅使用微信，由此產生兩地資訊傳遞的隔閡。

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儘管如此，兩地青年在提案中均表示，這些差異既是挑戰，同時也是促進相互學習的機會。他們期望未來能舉辦更多類似的青年交流活動，建立共用的資訊平台等，以推動兩地禁毒工作的進一步發展。

本次交流團由深圳市公安局禁毒支隊協辦，深圳市公安局副局長方洪聲指出，深港兩地警方一直保持密切協作關係，強化毒品案件偵查協作，有力打擊了跨境毒品犯罪活動，共同維護社會治安和諧穩定。希望藉由交流團機會，讓兩地青年深入了解深港禁毒政策和特點，認清毒品危害，分享給親人朋友，發揮青年禁毒領袖先鋒的積極作用。

香港警務處助理處長（刑事）種詠敏

種詠敏助理處長在接受《香港01》採訪時表示，舉辦此次交流團旨在讓香港青年學習深圳的抗毒經驗，並能夠自行籌辦禁毒活動。同時，透過這次活動，兩地的青年可以更加了解對方，建立友誼；亦通過這次機會讓香港學員了解國家的科技發展，這些都是國民教育的重要部分。

種詠敏還透露，本次「禁毒領袖學院」為第二屆，第三屆已經開始招募，未來將有更多類似的交流活動展開。她也表示，希望未來能邀請來自內地以及世界各地的學生來香港進行交流。

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