九巴車長鍾玉川參加十多屆終成包山王　計劃「父子檔」搶包山

長洲搶包山決賽今日（27日）凌晨舉行，47歲的九巴車長鍾玉川參加十多屆，首次當上「包山王」，多得太太每年都幫他報名。他說今次「致勝關鍵」，是特意花時間訓練解防墮扣，加上他玩健身逾20年，故更曉得事前訓練體力應對。



鍾玉川育有三名子女，長子已23歲，今次也有報名，可惜未有入選，他期待未來有機會與大仔「父子檔」搶包山。他對三名子女愛護有加，去年新冠病毒疫情肆虐，特別停工一年，以便照顧7歲的幼子。



致勝關鍵：特意花時間訓練解防墮扣

鍾玉川過往已參加過10多屆搶包山比賽，曾奪兩次亞軍及兩次季軍。被問到首次奪冠心情時，他說：「都係平常心，無諗第一、二、淨係想上到去、落到嚟，可能贏就贏在無壓力。」當家人知道他贏得冠軍都即刻大叫、擁抱他。

被問到他的優勝之處時，鍾玉川認為「係經驗，玩咗十幾年嘅經驗」。其中一個策略是要預留體力返回地面，如果沒有足夠體力就難以解開防墮扣，在疫情前一屆、2019年就因為解不開防墮扣而無法進入決賽，所以今次特意花時間訓練解防墮扣，成為他「致勝關鍵」。

每周1至2日玩健身 比賽前注重鍛鍊手部

鍾玉川任職九巴司機5年多，工作性質需長時期坐着，令鍾玉川熱愛健身。他已玩健身超過20年，每周訓練1至2日，搶包山比賽前會注重鍛鍊手部的爆炸力和背肌，更會行樓梯回家練氣和減膀。他指多得健身習慣，十年間體能沒有變差，「琴晚（今日凌晨）上到9分間，感到自己都仲頂得住。」

▼5月27日 長洲太平清醮搶包山比賽▼



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開始參加搶包山源於太太「無聊」代報名

被到未來目標時，鍾玉川說都是保持平常心，「只要入到圍就會繼續參加。」參加搶包山比賽只是一個「攞個平安」的習慣，不會想著贏，令壓力增加，「好似body check （身體檢查）咁，年年過去爬一爬睇吓得唔得。」

為何會開始參加搶包山？他說是鍾太當初「無聊」幫他報名參加，又意外地進入決賽，其後每年太太都幫他報名。因此鍾家每年佛誕，都會入長洲看飄色和搶包山，他也認為每年參賽都寓意着為家庭「攞個平安」。他與其他選手成為朋友，形容每年入長洲比賽為「一年一聚」。

▼5月26日 市民排隊等入場看太平清醮搶包山▼



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去年疫下停工一年照顧三子

鍾玉川與太太育有三名子女，長子23歲、次女19歲、三子7歲。鍾太今年也為有長子報名，可惜未能入選，他期待未來有機會與長仔「父子檔」入決賽。去年新冠病毒疫情肆虐，特別停工一年，以便照顧7歲的幼子。