太平清醮搶包山｜9屆王者爭第10冠失敗　郭嘉明：有贏有輸不失望

闊別三年的長洲太平清醮周五（26日）舉行，重頭戲「搶包山」比賽今日（27日）凌晨零時零時舉行，爭取衛冕的9屆「包山王」得主、「包山王中王」郭嘉明遺憾未在限時3分鐘內落地，被取消成績，爭取第10冠夢碎。



郭嘉明事後接受訪問時表示，感覺有些技術上失手，加上可能運氣不夠：「條繩有啲鬆，有少少影響」。他稱自己「有贏過、亦有輸過」，對失落「包山王」不感失望，又稱預計明年仍會參賽。



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領紀念獎座時獲歡呼聲和掌聲支持

踏入零時零分，包括郭嘉明在內的12名參賽選手如風一般爬上包山頂瘋搶「9分包」，0時3分大會鐘聲響起、預示比賽結束，惟見郭嘉明仍在包山架上未能成功落地，被取消資格，代表衛冕夢碎。

郭嘉明上台接受大會頒發紀念獎座時，獲現場歡呼聲和掌聲支持，不少觀眾對他失落「包山王」感可惜。

未能完成賽事的9屆「包山王」得主郭嘉明賽後表示，對失落殊榮不感失望。（廖雁雄攝）

指安全繩較鬆「撠住咗」 有心理準備能未必可落地

郭嘉明賽後接受傳媒訪問時，稱表示感覺安全繩較鬆，因而造成少少影響。他稱由頂落地已感到不順暢、「撠住咗」，當時已有心理準備能未必可落地，「可能有少少技術上失手，都ok，冇乜特別，預時間落嚟其實足夠，可能有少少技術問題、運氣問題」。

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「少少覺得唔抵」 明年再爭第10冠

郭又認為今日表現理想，惟器材影響發揮，但他對於未能奪冠不感到失望，指志在參與及吸收經驗，「不過就少少覺得唔抵。」

他稱本沒打算爭取10屆冠軍，「冇乜特別，有贏過有輸過，之前都試過落唔到地。」他料下屆仍會參賽。

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