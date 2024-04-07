香港七欖｜香港男隊成功復仇 22：12挫日本奪銀劍
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港國際七人欖球賽（七欖）煞科日，香港男、女子隊分別出戰銀劍賽決賽，香港男子隊擊敗日本隊，一報次日落敗之仇。
香港男子隊周六（6日）對日本以14：33落敗，但今仗表現截然不同，港隊早段即由菲立斯先開紀錄，今年首度代表港隊在大球場出戰七欖的房傑鋒，右路成功達陣，港隊領先到10：0，這名戴頭套的港隊新丁，左路再一次突破得手，港隊擴大紀錄至15：0。
+3
隨港隊優勢愈來愈大，在場的球迷歡呼聲更加熾熱。換邊初段，港隊由史戴爾斯再下一城，即使日本隊隨後連環得分兩次，港隊仍然力保勝局，以22：12力挫對手，報回一敗之仇，同時以銀劍錦標，告別大球場的最後七欖。至於女子隊則以10：24不敵中國隊，無緣銀劍。
+3
香港七欖｜煞科日南看台氣氛佳 遊客指在港消費「有點貴但值得」西班牙盃｜畢爾包破40年冠軍荒 一項112年傳統限制非人人可加盟德甲｜拜仁崩潰式反負升班球隊 利華古遜續不敗再贏一場即封王英超｜阿仙奴作客大炒白禮頓3：0 重登榜首英超戰果速報｜愛華頓踢般尼落深淵 盧頓反勝般茅守住護級希望英超｜曼城有驚無險客破水晶宮 迪布尼重拾勇態獻兩入球一助攻七人欖球賽｜姚錦成迎終極最後一舞 為與大球場同告別才打破承諾英超｜賽會擬以奢侈稅取代扣分 或擴大貧富差距惹爭議七人欖球賽｜房傑鋒大球場初體驗 姚錦成滿意表現：幾驚喜
女子組方面，港隊再鬥中國隊，全場捱打，即使陳芷晴及莊嘉欣先後建功，中國隊下半場連下兩城，港隊以10:24不敵中國隊，屈居亞軍。