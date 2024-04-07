香港七欖｜香港男隊成功復仇　22：12挫日本奪銀劍

香港國際七人欖球賽（七欖）煞科日，香港男、女子隊分別出戰銀劍賽決賽，香港男子隊擊敗日本隊，一報次日落敗之仇。



香港男子隊周六（6日）對日本以14：33落敗，但今仗表現截然不同，港隊早段即由菲立斯先開紀錄，今年首度代表港隊在大球場出戰七欖的房傑鋒，右路成功達陣，港隊領先到10：0，這名戴頭套的港隊新丁，左路再一次突破得手，港隊擴大紀錄至15：0。

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隨港隊優勢愈來愈大，在場的球迷歡呼聲更加熾熱。換邊初段，港隊由史戴爾斯再下一城，即使日本隊隨後連環得分兩次，港隊仍然力保勝局，以22：12力挫對手，報回一敗之仇，同時以銀劍錦標，告別大球場的最後七欖。至於女子隊則以10：24不敵中國隊，無緣銀劍。

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女子組方面，港隊再鬥中國隊，全場捱打，即使陳芷晴及莊嘉欣先後建功，中國隊下半場連下兩城，港隊以10:24不敵中國隊，屈居亞軍。