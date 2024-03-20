醫管局專業醫護到大灣區醫院考察：一間醫院儀器多過香港整個聯網

大灣區醫療人才計劃在1月15日至29日期間，醫院管理局3批專業醫護放射師、物理師及護師，到灣區不同醫院進行考察學習，互相交流。



博愛醫院放射科高級放射師李國威指，考察主要發現灣區醫療器材比香港醫院多得多，一所醫院的醫療設備已多過香港一個聯網的醫院器材；基督教聯合醫院腫瘤科（醫學物理部）高級物理學家陳小強表示，灣區醫院亦已將人工智能應用在電腦掃描上，如幫助醫生勾畫癌細胞作放射治療，過程只需2至3分鐘，可大大提高診療效率，他亦提及灣區醫院的放射治療設備等多自主研發，設計更貼合病人的診療需要。



他們強調，中國自主研發的診療儀器雖未有國際間承認數據，但使用的病例分析主要是華人案例，會較適合香港這個華人群體為主的社會。



內地醫院大範疇應用人工智能在診斷軟件和儀器

14名醫管局放射師在1月15至26日，到灣區的三甲醫院，如廣東省人民醫院、南方醫學大學南方醫院等，進行為期11天的實地觀察和交流。

交流計劃重點考察内地醫院在人工智能技術的應用層面，博愛醫院放射科高級放射師李國威表示，人工智能已廣泛應用在診斷軟件和診斷儀器上，如用骨齡智能輔助系統，將手掌骨頭的二維或三維多角度影像映在軟件信息上，過程最多10分鐘，便可診症，比香港的15分鐘更快，有助提高診斷效率以增加服務量。

此外，人工智能亦與診斷儀器結合，李國威指出，香港醫院放射師在為病人進行電腦掃描時，需花時間替病人將掛在身上的裝置擺好，並擺正其手脚；但在灣區醫院，電腦掃描儀器上的天花板設有天眼系統，可用3D追蹤系統及全智能掃描導航功能，透過天眼鏡頭制定病人身體擺放位置，可減低放射師為病人量正位置的時間約一至兩成。

他亦分享，內地醫院對香港的醫健通系統讚嘆不已，醫健通經病人授權後，可互通不同公私營醫療機構的病人病歷、報告等，讓醫生可隨時翻看紀錄，方便診療；而國內醫院則因為「醫院多、地方大」而未能互通病人的病歷，交流的國內醫院亦欣賞香港放射師擁有國際性的專業資格認證。

國內軟件人工智能勾畫癌細胞只需2分鐘 香港則需2小時

基督教聯合醫院腫瘤科（醫學物理部）高級物理學家陳小強，與隨團5名物理師，在1月15至19日到廣東省人民醫院和中山大學腫瘤防治中心交流考察。他分享內地醫院已在自動輪廓勾畫癌細胞治療上，應用自主研發的人工智能，自動勾畫過程只需2至3分鐘，然後醫生再花另外2至3分鐘檢驗和修改，就可進行電療以殺死癌細胞，而香港腫瘤科醫生則需人手用2至3小時進行以上程序，比內地需時更長。他亦透露，香港醫管局的大方向亦是要引用更多人工智能技術再病人診療上。

他指香港病人在進行腫瘤電療上，需先做電腦掃描，再經腫瘤科醫生人手勾畫癌細胞，然後與物理家、放射師制定電療計劃，才可做到電療，過程需要1至2日的時間；但現在內地自主研發了放療治療儀器，結合電腦掃描模擬器（提供掃描影像）及直線加速器（治療儀器），可一次過在15分鐘內，為病人進行掃描並馬上放射治療，「參觀半個鐘內，已治療咗2個病人」，可見速度十分快。

將軍澳醫院護理總經理郭慧敏聯同26位聯網護理部同事，在1月27至29日到兩所廣州醫院及一所深圳醫院參觀，她認為醫管局醫院同內地醫院思想吻合，方向都是「一齊做智慧護理」，又認為護理知識是國際化的，與內地一致。她亦欣賞內地醫院的無紙化做得很好，香港醫院亦都開始實行環保無紙化的診療過程。

中國自主研發診療儀器欠國際承認數據 但適合華人病例

高級放射師李國威表示，已他所在的新界西聯網醫院為例，醫院其實一直都有將人工智能應用在小範圍的診療上，如肺部X光片和頭頸血管診治中風系統，只是未如內地醫院般廣泛應用在不同診療範疇上，而香港醫院主要用的都是外國診療軟件，例如來指美國、歐洲等，有歐美國家承認數據，但內地醫院則用自主研發的診療軟件，暫未有國際間承認的數據，他認為要再多加交流，比較國內外人工智能診療軟件的不同性能，才能得出孰優孰劣的結論。

高級物理學家陳小強則表示，香港醫院在使用軟件幫助勾畫電療癌細胞上，使用的是外國的人工勾畫軟件，參照的案例會是外國人病例，但內地自主研發的軟件則會用華人病例，相信會較貼合香港人情況，準繩度會較高。