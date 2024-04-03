假FB專頁賣$1900日本商務機票　前國泰空姐：廉航都無咁平一定假

網上社交平台不時出現假冒旅遊專頁，以平價機票優惠誘使市民「搶飛」。曾任20年國泰空中服務員的K小姐（化名）向《香港01》報料，指近日在Facebook發現疑似假專頁，推出國泰買一送一商務艙機票，價錢低至1900元飛日本。



K小姐指出，每逢大時大節都會出現假廣告，她運用多年經驗，憑三招成功揭破假專頁，分別是錯誤航班編號、對答「騎呢」，及不合理地比廉航更便宜，「HK Express更平都要1000蚊一程，仲要經濟艙添！」；被假冒的旅遊專頁，亦在網上呼冤，經已報警。



國泰航空證實是虛假廣告，已對偽冒專頁作出舉報，提醒公眾提防假冒公司專頁，保持警惕。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

K小姐向《香港01》表示，留意到有假冒「我想去旅行」專頁，上面有懷疑偽冒國泰航空廣告，推出買一送一商務艙機票，價錢低至1900元飛日本東京，有靚時間及包兩件32kg行李。

假專頁凌晨時分已被移除

截至昨日（2日）晚上11時，假專頁的廣告仍然存在，記者亦發現，該專頁雖然每一個貼文都有100個以上讚好，但當中大部分皆不是本地人；不過到今日（3日）凌晨時分，該專頁已被移除顯示「目前無法查看此內容」，聊天記錄中用戶名已轉為「Facebook用戶」。

K小姐：每逢當在大時大節時都有假廣告

曾任國泰空中服務員的K小姐表示，留意到當在大時大節時，此類廣告會開始變多，又提到自己有在一些相關群組，當查詢優惠真假時，大家都會分辨及提醒該內容為假；她到過被假冒的專頁查證是否有國泰的相關宣傳，終發現實際上並無此優惠，即使有亦早已結束，自己亦已舉報假冒專頁。

K小姐憑其經驗，以三招揭破假專頁：

1. 留意航班號碼



K小姐指，當初是向該專頁查詢由香港飛往東京的航班，惟對方提供的航班編號為CX564，為前往大阪的航班，熟知航班號碼的她，更確認為騙局。

2. 對答方式



K小姐指，自己不止一次向假專頁查詢，形容對方「答啲騎呢嘢」。她指，曾想查詢更詳細的航班資料，但對方則只有提供航班時間，在對答中感「唔對路」；而當K小姐沒有回應對方時，對方則會「chur你個offer冇㗎啦」去迫使人「落搭」。而當她向對方追問航班編號時，對方已經再無回應。

3. 機票價格不合理



K小姐表示，本身都熟知航班資訊，在社交媒體上看見國泰有如此平價機票時已感懷疑，她笑言，「HK Express更平都要1千蚊一程，仲要經濟艙添！」故認為國泰商務艙更不可能如此平價。

被冒認旅遊網站束手無策 無法正常運作

真正的「我想去旅行」專頁，在其專頁上呼冤，指連日來收到不少騙案受害人的求助，對情況大感無奈，稱「每日返工就係覆大家啲假WHATSAPP post!!」，惟多次出聲明亦無用，亦曾報警求助，警方則指銀行戶口無法追溯；又曾找律師，稱「無得提告」，因事件涉及客人與第三方作出的賣買交易，付款帳戶非公司擁有。

專頁又指，「唔該大家俾小小常識」、「因為我地無法正常運作喇」，重申「唔好再問我地呢一個係唔係我地公司嘅帳號」，亦指「成個大陸公章，唔係咁都信吖!!」

國泰提醒公眾提防假冒專頁

國泰回覆《香港01》表示得悉相關事件，並已對偽冒專頁作出舉報，並會密切留意事件發展及在必要時採取適當的應對措施。國泰提醒公眾提防假冒本公司的專頁，保持警惕。