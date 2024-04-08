船廠稱4元購珍寶海鮮等4船　官憂船隻被拆　批臨時禁令留船至案結

珍寶海鮮舫前年在南海水域傾覆，一間船廠聲稱曾以港幣4元購下珍寶及其「姐妹船」太白海鮮舫其中4艘船，包括1隻廚房船及3隻太白相關船隻，但珍寶沉歿後，協議便沒下文，船廠早前入稟高等法院追討賠償，要求法庭下令保留太白至案件結束為止。暫委法官萬可宜今（8日）頒判辭，憂法庭命令珍寶及太白有機會被拆卸，因此批出命令盡力保留兩船。



原告建輝船廠有限公司（下稱：船廠），被告為經營太白海鮮舫的太白海鮮舫有限公司，及香港仔飲食企業有限公司。

珍寶海鮮舫廚房船在2022年5月31日晚上入水傾側。(詳看下圖)

船廠要求頒令保留太白

判辭透露，珍寶海鮮舫2022年6月沉歿，海事處要求打撈，翌年香港仔飲食企業拆卸珍寶船身。同年船廠獲告知，太白廚房船已被拖至內地中山進行維修，並被拆剩船身。船廠即要求法庭頒下臨時命令保留太白，另要求香港仔飲食保留珍寶船底碎片，法庭期後批准船廠保留珍寶碎片。

被告稱付540萬只是處置船隻

船廠要求法庭頒令保留太白至案件終結，被告卻指原先承諾會付540萬，只是作為處置船隻費用，船廠視為買賣，又指珍寶沉歿後仍為香港仔飲食所有，太白亦有其保存價值，但有沉船風險，需即時維修，若法庭頒令，太白便需繼續留在海上，但船廠沒法定責任保存4船。

官怕無命令船隻會被拆

船廠卻稱只為保留太白的船身結構，若被告想維修不受影響，損失珍寶及太白的後果無法逆轉，不能以金錢補償。萬官認同若無命令，珍寶及太白有機會被拆卸，因而批准申請。

著雙方繼續商討

另被告又稱太白海鮮舫已向第三方支付700萬作維修費；香港仔飲食為保存珍寶亦已花費100萬，船隻保存形式或會影響維修。萬官遂下令船廠需與被告商討，若未達共識再開庭處理。

案件編號：HCA1494/2022