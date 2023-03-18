珍寶海鮮舫廚房船去年中入水傾側　起重船繫鐵索預計月內吊起

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫去年中「魂斷」南中國海西沙群島海域，作為海鮮舫核心的廚房船，早在去年5月底因入水傾側，大半隻船沉入香港仔避風塘海中至今。



今日（18日）在避風塘所見，有起重船停靠在廚房船，並已繫上鐵索，準備吊起廚房船。據了解，相關工程一直在進行中，預料將於今個月完成。



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珍寶海鮮舫殘骸已打撈清除

有近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫去年6月14日啟航離港，原擬到東南亞維修，至18日下午拖至南海西沙群島附近水域，因惡劣天氣而傾覆，船身全面入水翻轉，之後一段時間浮在肇事海面。內地三沙海事局去年10月表示，珍寶海鮮舫殘骸已打撈清除。

緊連珍寶海鮮舫的廚房船，則因在去年5月31日晚上在香港仔避風塘入水傾側，至今仍飄浮在香港仔避風塘，保留在港。

今日在香港仔避風塘一帶，有一艘起重船停泊在廚房船旁邊，用鐵索套住廚房船的支點。知情人士表示，起重船正是為吊起廚房船，預料可於今個月完成。

記者向海事處及珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食企業有限公司查詢，回覆指起重船於香港仔避風塘進行打撈工程具體詳情，要向船東查詢。

▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼

