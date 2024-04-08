黎智英案｜跨國聯盟續討論國安法對策　羅冠聰黃台仰有出席會議

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第55天，「12港人」之一的李宇軒今午(8日)續作供，他提到英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)創立的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），在2020年8月有再開會議，當時已於海外的黃台仰及羅冠聰都有出度，他們並有講及香港在國安法實施後的情況，與會者亦有討論對策，包括遊說在港的英國法官辭任，及減少對中國的依賴等。



此外，李宇軒亦被問到一些他與重光團隊成員陳梓華互通的訊息，當時他們有談到若李「浮上枱面」，身邊所有人會被「照肺」。



英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）曾建議向日議員介紹英國金融家。(影片截圖)

裴倫德介紹英融家予日議員

李宇軒延續上午的供詞，先講在日本成立的「對中政策國會議員聯盟」 (JPAC)，其宗旨是要求中國勿違反人權和普世價值。控方其後展示裴倫德(Luke de Pulford)的訊息，裴表示他正聯絡金融家布勞德（Bill Browder)，布勞德有意協助JPAC時任日本議員山尾志櫻里推動其制裁法案。

李解釋，布勞德可以在財政和政治人脈上協助山尾，裴倫德有意介紹予兩人認識，李則在日本的港人組織則協助山尾。控方繼而展示山尾、布勞德等人之間的電郵訊息，山尾提及正籌備名為「Global Magnitsky Act」的草擬版本，並定於2020年8月12日舉行視象會議。

IPAC聯盟會議有討論社運人士被阻離港

李又提到，他與裴等創立的對華政策跨國議會聯盟（IPAC），曾於2020年8月3日舉行會議，會議紀錄顯示當日的出席者包括本土民主前線召集人黃台仰，及前眾志成員羅冠聰。李指，兩人先講及香港在《國安法》實施後的情況，出席的議員之後向他們提問。紀錄顯示，與會者討論會否有進一步行動，包括遊說在港的英國法官辭任，和監察社運人士被阻離港。會上亦討論減少對中國的依賴。

李曾就Mark Simon未匯2.6萬美元查問

控方又問及李宇軒和陳梓華之間的Signal對話，陳於2020年7月23日曾問李：「Mark哥條數係幾銀」。李解釋在第三次眾籌時，眾籌款項會先轉至Mark Simon戶口，之後轉至「The Project Hong Kong Trust」的戶口，但李發現Mark Simon仍有約2.6萬美元未轉帳，因此著陳跟進，陳因而問及數額。

李宇軒與陳梓華互通訊息時，曾討論若李「浮上水面」可能情況。(影片截圖)

去打身邊所有人都會照肺

陳又在訊息謂：「你去打最後件事會係」和「你身邊所有人都會照肺」，李回覆：「我搞掂咗要搞嘅家人」。被問及「打」的意思，李解釋當時很多社運活躍分子都是匿名的「枱底人」，訊息中的「打」，是指李「浮上枱面」，做「枱面人」。

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022