黎智英案｜李宇軒國安法前曾稱首要是建立香港　其次才是打倒中共

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（28日）踏入第54天，「12港人」李宇軒第11天作供。控方提及2020年6月下旬，即國安法生效前數天，李宇軒與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）曾互通訊息討論，期間裴曾提到打倒中共，香港才會獲得解放，李不同意，認為首要目的是要建立香港，其次才是打倒中共。言談中李又承認香港會受到牽連，但認為港人願意扮演這角色。李在庭上解釋，他當時的意思是，在地緣政治的局勢下，香港會受到傷害，但認為港人樂於參與其中，並達致「攬炒」。



同年7月國安法正式生效，裴曾建議李遊說各國取消和香港簽訂的司法互助協議和引渡協議，最後由裴有份成立的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」設小組處理，聯盟成員並曾開會討論。



審訊押後至4月8日續審。



李宇軒稱香港在地緣政治的局勢中，必然會受到傷害，但認為香港樂於參與其中以達致「攬炒」。(影片截圖)

地緣政治局勢中港會受到傷害

控方提到2020年6月26日，即國安法定立之前數天，李宇軒和英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）在Telegram訊息對話。裴提到如何利用未來六個月在香港將會發生的「可怕事情」以打倒中共，但香港將會受到牽連。李當時回應說：「我們都知道，並願意扮演這角色」。

李宇軒今在庭上解釋，他認為香港在地緣政治局勢中，會因此受到傷害，但港人樂於參與其中以達致「攬炒」。

這場運動是為香港而非北京

控方又引述另一段訊息對話，裴提到：要打倒中共，我們需要做更多的事。李回應說：我們的首先目的是要建立香港，打倒中共是次要動機，但要香港作出犠牲永遠都不是一個強裂的動機，這場運動是為了香港，而不是要令北京達至民主改革的程度。裴又提到香港人的敵人是中共，李則回應說，真正的敵人並非中共，而是香港和北京政權。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）認為要改變中國，才會解決香港問題。(影片截圖)

裴認為要改變中國 李則著眼香港

李在庭上解釋，他認為香港自由民主發展成被壓縮的政治環境，由香港政權造成，因北京政權「叫香港政權咁管治」，香港政權跟從並獲得支持。李又指，裴覺得要先改變中國，才會解決香港的問題，因此要推翻中共，但李的著眼點則在香港。

李著裴聯絡組織簽署反國安法聲明

控方其後展示兩人在6月29日的Telegram訊息，李在訊息請求裴倫德，就反對《國安法》的聲明，聯絡其他國會議員和組織等簽署。李庭上指，該聲明由重光團隊成員草擬，同月30日上載至一個名為「antinsl」的網站。控方指該聲明呼籲各國對侵害人權自由，和削弱法治的中港官員、組織或個人，施行制裁。簽署聲明的名單，包括前立法會議員梁頌恆和多名區議員，以及多名外國議員。

曾向裴提供與香港簽定協議國家的名單

在《國安法》生效後，李於7月2日向裴倫德發訊息，建議他遊說各國政府，取消和香港的司法互助協議和引渡協議。李解釋，《國安法》生效後便有政治罪行，有些國家有意修訂和香港的協議，或考慮是否繼續該些協議。他其後有向裴倫德提供和香港簽訂協議國家的名單。

最後交跨國聯明處理

控方問李是否有作出遊說。李回應說「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」有小組處理此事。該小組於7月3日開會，他亦有列席。出席的各國議員提到其國家能否檢討和香港簽訂的協議。裴倫德其後在訊息指，加拿大已取消和香港的引渡協議。

4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022