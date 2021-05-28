30名太古可口可樂員工罷工　不滿公司績佳仍改制　變相減薪數千元

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-28 13:14

太古可口可樂香港有限公司約30名營業部員工今日（28日）罷工，抗議公司要求員工今日前接受大幅度減薪的薪酬調整方案，否則直接解僱員工。太古飲料（香港）職工總會表示，新薪酬制度將員工底薪「封頂」，亦無公布佣金計算方法，估計大部份人月薪約減3,000至10,000元不等，減幅最大達三分一。 有罷工員工表示，原本月薪約30,000，估計在新制度下要減薪8,000元；他坦言自己為家庭經濟支柱，如遭減薪「無可能繼續做」，惟擔心疫情下難以找到新工作。 截至早上11時半，罷工員工與太古可口可樂談判後指，公司只承諾解僱賠償會比勞工法例要求的多一個月月薪，惟未有回應新薪酬制度。有員工代表指，計劃升級行動，惟須先與其他罷工員工商討。

工會今日與太古可口可樂約30名營業部員工，於沙田小瀝源太古汽水廠門前罷工，已佔該部門員工人數約76%。工會指，公司於本月初向營業部員工發出通告，表示將改變員工的薪酬制度。在新方案下，員工的底薪將會「封頂」設於17,000元；而原本的佣金制度會刪走，改為需員工達到銷售量指標，並與公司營運成本掛勾。

另外，太古可口可樂亦表明於員工不接受方案，將會於今日直接解僱員工。工會曾多次約見管理層對方案表達不滿，惟公司並無回應訴求。工會批評，在疫情下太古可口可樂收入有上升，加上獲「保就業計劃」津貼，惟現時仍向員工「開刀」。甚至有員工向工會反映，管理層與員工一對一會面中，以威嚇字眼迫使員工接受方案，如「我知道你係家庭支柱要供樓，如果冇咗份工好慘喎」等。

太古可口可樂香港有限公司約30名營業部員工今日（28日）罷工，抗議公司要求員工接受大幅度減薪的薪酬調整方案，否則直接解僱員工。（黃金棋攝）

罷工員工之一的周先生指，原本其月薪約為30,000元，由於其負責區域西環生意額不高，料收入會減少8,000元。他坦言自己為家中經濟支柱，小孩更只是就讀中學，「如果減人工真係要節衣縮食，基本上無得繼續做」。他擔心疫情下無法找到新工作，「惟一諗到可能係轉做揸的工」。

周先生坦言自己為家庭經濟支柱，如遭減薪「無可能繼續做」。（黃金棋攝）

有員工加人工仍堅持罷工 因改制變相無保障

另一名罷工員工胡先生在新薪酬制度下獲加薪約2,000元，惟他仍不接受方案。他解釋現時獲加薪只因負責生意額較佳的青衣區，「如果第時調去其他區，有可能就變減人工」。此外，罷工行動於今日早上約9時開始，期間罷工員工已不能以員工證進入可樂廠；至早上10時部份員工進入可樂廠與高層談判，亦須用訪客通道。