太古可口可樂員工續罷工　工會：資方口頭答應蒸餾水部恢復舊制

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-29 20:23

太古可口可樂香港有限公司日前向員工公布新薪酬制度方案，引來員工不滿，繼昨日（28日）約30名營業部員工罷工後，今日（29日）再多逾30名來自蒸餾水運輸隊員工參與罷工。 蒸餾水運輸隊有員工指，今日罷工人數佔該部門近90%員工，狠批公司如「搵笨」。 工會指，資方口頭答應，蒸餾水部薪酬可恢復舊制，但營業部就無任何回應。

太古可口可樂營業部30多名員工，以及負責運送「加侖」的蒸餾水運輸隊30多名員工，今日早上8時起於沙田小瀝源太古汽水廠門前罷工，眾人帶同「太古可口可樂 忘恩負義用完即棄」等橫額抗議。太古飲料（香港）職工總會總務幹事陳子傑表示，蒸餾水運輸隊員工早前已接受公司提出的新薪酬制度，內容大約是將津貼變為佣金，經過一個月後大部份人發現月薪減少2,000至3,000元。

蒸餾水運輸隊員工余先生則形容，新薪酬制度如「搵笨」，新制度下月薪減幅最大的一名員工由原本16,000元減至12,000元，直言「唔知點生活」，因此90%蒸餾水運輸隊決定今日參與罷工。他指雖然其月薪減幅不大，但需「運多幾轉車先有番原本份糧個數，辛苦咗但收入無變」。

新制度引來蒸餾水運輸隊不滿，故今日有逾90%員工參與罷工。然而余先生表示，接到公司消息可回復原本薪酬制度，如確實蒸餾水運輸隊員工下周一將復工。

營業部30多名員工繼昨日罷工後，今日繼續行動。參與的胡先生指，昨日（28日）會面未有進展，資方代表昨日則澄清，不接受新方案亦無意解僱員工，強調只不接受方案則直接解僱的說法只為誤會；而今日營業部亦可用員工證進入汽水廠。

胡先生表示，由於資方未有回應有否恢復原有制度，30多名員工下周一會繼續罷工及靜坐行動，待下周一與總經理會面後才決定下一步行動。根據工會所指，營業部新薪酬制度方案下，員工的底薪將會「封頂」設於17,000元；而原本的佣金制度會刪走，改為需員工達到銷售量指標，並與公司營運成本掛勾。

太古可口可樂香港回應指，沒有因未接受新方案或參與工業行動辭退任何員工，亦將繼續採取開放態度，致力與同事及工會保持密切溝通。