DSE筆試2024｜首科開考　考生讚「報到易」方便　逾半戴口罩應考

中學文憑試DSE首科筆試今日（9日）開考，今屆考生需要使用考評局新推出的「報到易」應用程式自行簽到。有考生表示，「報到易」應用程式容易使用。不過亦有考生指，有數次打開應用程式後均要重新登入，因此擔心在考場簽到時需重新登入。今屆亦是疫後首次不設任何防疫措施，不過在長沙灣一個試場，仍有逾半考生戴口罩應考，有考生表示已習慣了戴口罩，亦擔心因生病影響到之後的考試。



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文憑試視覺藝術科今日開考，亦是今屆首科筆試。有別於以往，今屆文憑試考生需要使用考評局推出的「報到易」應用程式自行簽到，監考員在點名時會透過流動裝置，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身分。

考生須預先下載應用程式，並在前往試場前登入個人帳戶。在考試當日，考生到達考場就可使用應用程式掃描其獲發的個人電腦條碼貼紙，進行自行簽到。其後按指示關閉手機。開考後，監考老師會使用「監考易」應用程式掃描考生電腦條碼，核實考生身分。

若考生遲到或無法開啟應用程式，監考老師會知道相關數據，並使用「監考易」幫考生簽到。

有考生擔心入考場需重新登入報到易提早到場

考生李同學表示，對應用程式使用方法不熟悉，有數次重新開啟「報到易」時需重新登入，因此擔心進入考場報到時需重新登入程式，「提早少少到，入去準備。」

她又指，對今日考試不太擔心，不過有少許臨場壓力，「集中精神做份卷，應該就唔會有太大壓力。」今屆文憑試是首次不設任何防疫限制，不過李同學仍有戴口罩，她表示，已習慣戴口罩，加上亦怕生病影響之後的考試。

學校舉辦講座教學生如何使用「報到易」

考生劉同學表示，使用應用程式上沒有遇到困難，之前學校亦曾舉辦講座教學生如何使用，「app算幾方便、易用。」她指，視覺藝術考試時間長達4小時，因此食了早餐應考。

同樣應考視覺藝術的林同學表示，使用「報到易」報到十分方便，「用app報到好似無咁易出錯。」她指，最近有調整作息以準備文憑試。林同學亦戴了口罩應考，她指，平時已習慣了戴口罩，認為帶口罩亦能減低緊張感。

英華書院校長陳狄安表示，今日開考運作暢順，有考務人員提早到場準備，亦沒有學生在報到上遇到困難。（黃浩謙攝）

不設防疫措施對減少學校壓力

英華書院校長陳狄安表示，今日開考運作暢順，有考務人員提早到場準備，亦沒有學生在報到上遇到困難。他指，今年沒設任何防疫措施，需要的人手減少，對考務人員、學校而言壓力較低。